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7 ayda 100 kilo verdi

Bursa'da obezite hastası olan grup bir araya geldi. Obeziteye savaş açanlar arasından 27 yaşındaki Yağmur Duman, 7 ayda 100 kilo vererek hayata tekrar tutundu. Duman, "180 kiloyken otobüse binmek için durağa taksi tutarak biniyordum ama artık her yere yürüyerek gidiyorum" dedi.

7 ayda 100 kilo verdi

11 Ekim 2016 10:58

Bursa'da yaşayan ve tedavi sürecinde arkadaş olan obezite hastaları bir restaurantta bir araya gelerek hasret giderdi. Birçoğu aşırı kilo sebebiyle sağlık problemleri yaşarken, kısa sürede kilo verenler ise destek olmak için yardıma koştu. Aşırı kiloları yüzünden eşi tarafından terk edilen, yürüme zorluğu yaşadığı için eve hapsolan, çocuklarıyla istediği gibi vakit geçiremeyen hastaların hayat hikayeleri birçok obezite hastasına umut oldu. Yaklaşık 100 kişinin bir araya geldiği buluşmada dikkat çeken ise 27 yaşındaki Yağmur Duman ile 40 yaşındaki Murat Göztepe oldu.

Bir çocuk annesi 27 yaşındaki Yağmur Duman, obeziteye yenik düşerek kısa sürede 80 kilodan, 180 kiloya çıktı. Gündelik hayatında birçok zorluklarla karşılaşan Duman, nefes alıp verme ve sağlık problemleri yaşamaya başladığında ise doktora gitmeye karar verdi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sindirim Sistemi Cerrahı Operatör Dr. Hacı Murat Çaycı tarafından ameliyat edilen Duman, kısa süre sonra kilolarından kurtulmaya başladı. Doktorun verdiği egzersizlere harfiyen uyduğunu ve kafasındaki obeziteye savaş açtığını belirten Duman, "Yaklaşık 180 kiloyla ameliyat masasına yattım. Ondan sonraki süreçte zorluklar yaşadım fakat 100 kilo vermeyi başardım. Mideniz küçük olsa bile beyniniz bir şeyler yemek istiyor. Artık her şey çok güzel. Doktorun sözünden çıkmadan, spor yaparak, beynimdeki obeziteyi yenerek ve hijyene uyarak tedavi sürecini başarılı bir şekilde geçirdim. Tedavi sürecinde doktorumun dediklerine dikkat ederek kısa sürede 180 kilodan 80 kiloya düştüm. Önceden kendime kıyafet almaya gidemiyordum, normal insanlardan 3 kişinin giydiği kıyafetleri ben tek başıma giyiyordum, çocuğumla vakit geçiremiyordum, bir sokak yürüyemiyordum. Şimdi ise çok mutluyum, çocuğumla istediğim gibi oynayabiliyorum. Yürümeyi çok seviyorum ve doya doya yürüyorum. İstediğim kıyafeti alıp giyebiliyorum. Hayatımdan 100 kiloluk yükü attım" şeklinde konuştu.

Obezite hastalığından kurtulanlardan Murat Göztepe ise "20 yaşında 105 kiloydum. Obeziteye teslim olduktan sonra 41 yaşına geldiğimde artık hareket etmeye zorlanacak kadar 195 kiloya çıktım. Ameliyat olduktan sonra kısa sürede 105 kiloya düştüm artık kendime yeni kıyafetler alıyorum. Nasıl bir sıkıntıdan kurtulduğumu ise kıyafetlerimin içine 3 kişinin girdiğini görünce daha iyi anladım ama hedefim 90 kiloya kadar düşmek" diye konuştu.

Obezite hastalarının bir araya gelerek yaşadıkları tecrübelerini birbirlerine aktarmak için bu organizasyonu yaptıklarını belirten Dr. Hacı Murat Çaycı, bu buluşmaları her sene yapmak istediklerini belirtti.
Birçok hastanın tedavi sürecini yakından takip ettiklerini söyleyen Uzman Dr. Umut Erdoğdu ise obezitenin kilo problemi değil sağlık sorunu olduğunu ve bu sorunla mücadele etmek için sürekli çalıştıklarını belirtti.

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, kilo verme


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