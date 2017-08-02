7 ayrı suçtan aranan firari, PYD’ye katılamadan yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve 1 ay önce Muğla cezaevinden firar A.K isimli şahıs Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın aldığı istihbaratı değerlendirmesi sonucu operasyonla yakalandı.



Jandarma ekipleri Kırıkhan bağlı Yalangoz Mahallesinde bulunan bir cami içerisinde bir şahıs olduğu bildirilmesi üzerine yapılan operasyonla A.K (27) yakalandı. Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şahsın 7 ayrı suçtan arandığı ve 1 ay önce Muğla cezaevinden firar ettiği Kırıkhan ilçesi Yalangoz Mahallesinden sınırı geçerek PYD’ye katılmayı planladığı öğrenildi.



Yakalanan şahsın sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK’nın propagandası yaptığı ve güvenlik güçlerini aşağılayıcı kelimeler kullandığı öğrenildi.



İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs basın mensuplarına küfür etti.

İsmet Biçen