7 bin 600 madenci için anlaşma sağlandı, grev kararı kaldırıldı

Anlaşma sonrası açıklama yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, zorlu ve sıkıntılı bir süreçten sonra sözleşmenin imzalanmış olmasından mutlu olduklarını belirtti. Demirci, “Ülkenin ve kurumun içinde bulunduğu sıkıntıları bilerek yaptığımız teklifler geç de olsa anlayışla karşılandı. Her şey tam olarak istediğimiz gibi olmasa da bizleri mutlu eden bir sözleşme imzaladık. Gönül isterdi ki madenci kardeşlerimiz için çok daha iyisi yapabilelim. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha iyi sonuçlar alacağız. Başta Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay, her zaman yanımızda duran ve destek veren madenci kardeşlerimiz ve Zonguldak halkı olmak üzere destek ve katkı veren herkese, Kamu-İş ve TTK yöneticilerine; Sendikamız Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu ve tüm organlarımız adına teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. TTK 27’nci Dönem Toplu İş Sözleşmemiz maden işçimize, TTK’ya, Zonguldak’a ve ülkemize hayırlı olsun."

TİS’te anlaşma sağlanamaması üzerine yasal süreç nedeniyle Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), 29 Ağustos 2017 tarihinde başlamak üzere TTK’da grev kararı almış ve iş yerlerinde duyurmuştu. Uzlaşma sağlanamayan 10 madde üzerinde Kamu-İş ile yapılan son toplantıda anlaşmaya varıldı. Hükümet ile TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların oluşturduğu Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan çerçeve anlaşmasına göre ücretlerde artış sağlanırken, madenciliğe özgü düzenlemelerden kaynaklanan ve özellikle yer üstü-harici servis çalışanlarını ilgilendiren ücretler arasındaki farklılıkların azaltılması amacıyla da TTK TİS’te ayrıca düzenleme yapıldı.

Buna göre; 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; günlük ücretlere birinci altı ay yüzde 7.5, ikinci altı ay yüzde 5 zam alındı. İkinci yıl için ücretlerde birinci altı ay için yüzde 3.5, ikinci altı ay için yüzde 3.5 artış sağlandı. Ancak enflasyon bu rakamların üzerinde olursa enflasyon farkı günlük ücretlere eklenecek. Denge ödeneği olarak yılda bir defaya mahsus olarak ödenen 500 TL bu sözleşme ile 750 TL’ye çıkartıldı. 6.60 TL olan yemek bedeli 8.10 TL olurken, diğer sosyal yardımlar da ücretlerdeki artış oranında yükseltilecek. Düşük ücretli işçiler için günlük ücreti 90 TL’nin altında olanlara aylık 180 TL iyileştirme yapılacak. Çerçeve anlaşmasında bu iyileştirme 3000 TL’nin altında maaş alanlara aylık 90 TL olarak verilmişti. Ücretlerde zam oranları yer altında çalışan maden işçileri için taban olarak iki asgari ücretin üzerine uygulanacak. TTK 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından GMİS tarafından alınan grev kararı da kaldırılmış oldu. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren ve 2017 ile 2018 yıllarını kapsayacak 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 83 maddeden oluşuyor.

Onur Altındağ