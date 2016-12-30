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7 ilçede ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Van’ın 7 ilçesinde 15 gün süreyle bazı alanlar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

7 ilçede özel güvenlik bölgesi ilan edildi

30 Aralık 2016 17:06

Van Valiliğinden yapılan açıklamada; Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gürpınar, Gevaş ve İpekyolu ilçelerinin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 15 gün süreyle ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, “Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi’nin kuzeybatısı, Akçalı Mahallesi’nin güneyi, Aydemir Mahallesi’nin güneybatı kesimleri ile Barış Mahallesi’nin batı ve güneybatı kesimlerinde, Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi’nin kuzeyi ve Büyükağaç Mahallesi’nin batı kesimleri ile Körüklü Mahallesi’nin doğu kesimlerinde, Erciş ilçesi Altındere Jandarma Karakoluna bağlı Taşkapı Mahallesi’nin kuzeyi ile Kardoğan Mahallesi’nin kuzeyi ve Pay Jandarma Karakoluna bağlı Yankıtepe Mahallesi İmamabdal mezrasının kuzey kesimlerinde, Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi’nin güneydoğusu, Yalınca ve Sıcaksu mahallelerinin güneybatısı ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi mülki sınırlarında bulunan Faraşin Yaylasının kuzeyinde kalan Çalyan bölgesi ve Taşlıyazı Mahallesi’nin güneyi, Beşbudak Mahallesi’nin batısı, Dokuzdam mezrasının kuzeyi ile Tako yaylalarının güneydoğusunda bulunan Bükeç Mahallesi’nin batı bölgeleri ile Oğuldamı Mahallesi’nin kuzeyi, kuzeydoğusu ve doğu bölgelerinde bulunan Yeltepe Dağı ile Kilise Deresi mevkiinde, Gevaş ilçesi Anaköy ve Kayalar mahallelerinin güney, güneybatı ve güneydoğusu ile Abalı Mahallesi’nin güneybatı kesimlerinde, İpekyolu ilçesi Turnagölü-Gezdağı mevkiinde bulunan bölgelerde icra edilecek olan operasyonlarda vatandaşlarımızın zarar görmemesi için milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/a Maddesine istinaden 1- 15 Ocak 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir” denildi. 

Etiketler: özel güvenlik bölgesi, van


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