Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli rütbeli personel ve polis memurları ile sivil imamların da arasında bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul, Gaziantep, Kastamonu, Erzurum, Kayseri, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında, 1 birinci sınıf emniyet müdürü, 1 ikinci sınıf emniyet müdürü, 4 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 1 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 3 komiser, 5 komiser yardımcısı ve 7 polis memuru ile birlikte sivil imamlar, yayınevi sahibi, turizmci, gayrimenkul danışmanı, mali müşavir, öğretmen ve esnafların da bulunduğu belirtildi.

7 emniyet müdürü gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 26 kişi arasında 7 emniyet müdürünün olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli rütbeli personel ve polis memurları ile sivil imamların da arasında bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul, Gaziantep, Kastamonu, Erzurum, Kayseri, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan emniyet personellerinin arasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulunda görevli 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi İsmail Boşnak, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Turan Odabaş, 3. Sınıf Emniyet müdürleri Ali Öz, Ali Barlas, Tuncay Felek ve Efkan Hocaoğlu ile 4. Sınıf Emniyet Müdürü Halit Serdar Uçan'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 19'unun şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca gözaltına alınan bir polis memurunun cüzdanından A, B ve F serisine ait birer dolarlık banknotlar bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında firari durumdaki 2 polis memuru ile 4 sivilin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tugay Saday