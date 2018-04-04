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'7 maçı kazanırsak şampiyon olabiliriz'

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle otizmli lisanslı tenisçi Burak Erdoğan’la tenis oynadı. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Soldado, 7 maçı kazanmaları halinde şampiyon olabileceklerini söyledi.

7 maçı kazanırsak şampiyon olabiliriz

04 Nisan 2018 15:07
'7 maçı kazanırsak şampiyon olabiliriz' - Tıkla İzle

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcu Roberto Soldado, Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Türkiye’nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi Burak Erdoğan ile birlikte korta çıktı. Yıldız futbolcu, 29 yaşındaki Burak Erdoğan ile tenis oynadı. Etkinlik öncesinde konuşma yapan Soldado, "Bu önemli günün farkındayım. Çok çalışacak lisans alacak düzeye gelmiş bir arkadaşımız var. Onun çabasını görmek bizim için mutluluk verici. Bazı acılar tek başına kaldırılmıyor. Buraya gelerek bilinci artırmak istiyorum. Hayatta kesinlikle hiçbir sınır yoktur. Bu yönde hayatımızı sürdürmemiz lazım. Hiçbir sınırımız yok, her şeyi başarabiliriz" dedi. Daha önce basketbol oynadığı videoyu yayınlayan Soldado, tenis maçı için, "Hayatımda beni en fazla strese sokacak olan maça şimdi çıkacağım. Biraz tenis oynadım. Özellikle yazları arkadaşlarımla oynuyorum. Uzun zamandır oynamıyordum. Yarından itibaren tamamen futbola odaklanacağım" dedi.

"7 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYON OLABİLİRİZ"

Fenerbahçe’nin asla pes etmeyeceğini ifade eden İspanyol futbolcu, ligin kalan haftaları ve sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansıyla ilgili olarak, "Eğer bir olasılık varsa, sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 7 maçı da kazanıp 21 puan elde etmeyi hedefliyoruz. Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Üzerimize düşen 21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde motive olmak zorundayız. Sezon sonunda ligin en üst sırasında olan takım olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız" açıklamasını yaptı. Soldado’nun ardından Türkiye’nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi Burak Erdoğan ise "Merhaba. Soldado’yla tenis oynamak istiyorum. En büyük Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından Soldado ile Burak, korta çıkarak tenis oynadı. Gösteri maçından önce iki isim hatıra fotoğrafı çektirirken, maçın ardından Soldado’ya plaket verildi. İspanyol futbolcu, plaket verildiği sırada Burak Erdoğan’la basın mensuplarına poz verdi

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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