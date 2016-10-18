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7 yıldır aranan şahsın gizlendiği yerden cephanelik çıktı

Bursa'da 7 yıldır aranan şahsın saklandığı ormanlık alandaki çadırdan cephanelik çıktı.

7 yıldır aranan şahsın gizlendiği yerden cephanelik çıktı

18 Ekim 2016 10:37

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Gemlik ilçesi Haydariye Mahallesi Doğanpınar Mevkisi'nde 2 bin 583 kök kenevir bitkisi ekimini yapan şahısın yakalanması için operasyon düzenledi. Ormanlık alandaki çadıra yapılan operasyonda 'cebren ırza geçme, küçüğü baştan çıkarma, iffete taarruz etme' ve 'basit yaralama' suçundan olmak üzere 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama kaydı bulunan E.E. (36) isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemiş olduğu suçlardan dolayı 7 yıldan beri aranan E.E.’nin saklandığı çadırdan 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı, 2 adet bıçak, 6 adet 7,65 minimetrelik tabanca fişeği, 51 adet kurusıkı tabanca fişeği ile fotoğrafı kendisine benzeyen E.B. isimli şahsa ait kayıp müracaatı bulunan nüfus cüzdanı ele geçirildi.
Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığınca adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 


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