7 Yıldız Başarı Ödülleri'nin adayları açıklandı

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 7 Yıldız Başarı Ödülleri adaylarının tanıtımı yapıldı. Etkinlik 7 bağımsız Türk devletinden iş adamları, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve adayların katılımlarıyla gerçekleşti. Adaylar performanslarını, icatlarını sergilediler ve yaptıkları çalışmaları anlattı. Ödül kazanacak olan adaylar SMS, sosyal medya oyları ve jürinin değerlendirmesi ile belli olacağı belirtilirken, kazanan adayların 1 ay içinde açıklanacağı söylendi. Adayların 6 kategoride yarışacağı ifade edildi. TürkBirDev Kurucu Başkanı Sefer Özdemir, ödüllerin kategorileri hakkında bilgi verdi.

Türk Devletler Birliği'nin olması gerektiğinin altını çizen TürkBirDev Kurucu Başkanı Sefer Özdemir, ''Bunun için çalışmak gerekir, çalışmak başarı getiren bir iş olması gerekiyor. Bunları biz oturduk düşündük ve 7 dalda bir çalışma belirledik. Bunların en başına STK'ları koyduk. 80 bin civarın STK var, bunların 4 bin tanesi aktif olarak bildirildi. O kadar STK'dan 4 bin tanesi muazzam çalışma yapıyorlar. Çoğu yapmıyor, o zaman burada bir eksiklik var. Bu eksikliği bizim gidermemiz gerekiyor. Bunun için başarı ödülü koyduk, bu ödülü kazanabilmeleri için jüri oluşturduk. Jüri arkadaşlarımızın çalışmalarını inceleyecek. 2'nci dal genç mucitler. Biz, artık yeni icatlar çıkartmak zorundayız. Yeni icat çıkartan insanlara ihtiyaç var. Mucitler sahnede ne kadar muhteşem icar çıkartacaklarını gösterecekler. Ses ve Müzik kategorimiz var. Sanatsız bir millet bir yere varmaz. O zaman bizde sanatımızı yüceltmeliyiz. İçimizdeki duygu ve düşünceleri bir şekilde aktarmalıyız. Bu alanda ilgilenene arkadaşlarımızı başarı ödüllerine dahil ettik. Kısa Film kategorisinde birçok arkadaşımız, bu çalışma pek bir yere varmaz dediyse de sonucunda o kadar muhteşem çalışmalar çıktı ki inanmazsınız. İmkansızlıklar içinde imkansızı başaran bir milletin çocukları olduğumuz durumu kısa filmlerde de görülecek. Başarılı Türk İş Adamı kategorisine birçok insanımız katıldı. Başarılı Türk iş adamı kategorisini buraya koyarken, başarılı olmak isteyen ve başarılı olan bütün iş adamlarımızı bir araya toplayıp onların başarılarını dünyaya göstermek istedik'' şeklinde konuştu.

''Biz, birlikte Türk Bir Dev olmak istiyoruz''

Başarılı Türk Kadını kategorisini ödüllere koyduklarını belirten Özdemir, ''Kadının 2'nci plana atıldığı ya da atılmaya çalışıldığı günlerimizde biz, kadına çok değer veriyoruz. Türk Devletler Birliği ancak başarılı kadınlarımızla mümkün olduğuna derinden inanıyoruz. Başarılı Türk kadını sadece iş alanında değil, eğitimde, ailede başarılı. Başarılı kadınları takdir etmek için buradayız. 7'nci kategorimiz Sinema-Dizi-Tiyatro. Bu kategori çok büyük. Bu kategoriyi ileriki zamanda başak ortaklıklar bularak ileriki tarihe bıraktık. Bizim geleceğimizi ve geçmişi filmlerle anlatabilmemiz gerekiyor. Bu dal çok önemli. Biz, sinemayı kendi başına bir tören olarak düşünüyoruz, ileriki zamanda bunu yapacağız inşallah. Türk Devletler Birliğine hizmet veren insanlara ödül vermek istiyoruz. Başarı, çalışmakla mümkün. Biz, birlikte Türk Bir Dev olmak istiyoruz. Ülkümüz; yükselmek, Türk Bir Dev olmaktır'' diye konuştu.

7 Yıldız Başarı Ödülleri adayları şöyle:

Ses Müzik adayları

Hamit Burak Şakar-Sözlerim Türkiye/Hamit Burak Şakar, Gamze Park-Nasıl Geçti Habersiz, Kemale Serçe-Arşın Mal Alan Operettası Gülcöhrenin Nalesi/Üzeyir Hacibeyov, Zekeriye Musa-Golan Tepeleri/Zekeriye Musa, Sergil Gülcan-Bayram Gelmiş Neyime/Kazancı Bedih,Tahsin İlkaya-İşte Gidiyorum/Kazım Koyuncu, Mehmet Vural-Hazar/Kızılelma Nimetullah Sucu, Erkan Güngör-Türkiyem/Mustafa Yıldızdoğan, Kerima Kandemir-Kamajay&Kara/Jorga-Anonim, Gülalara Ussengaliyeva-1.Anayurt 2.Altay Dövğım 2.Elim Benim/Kazakistan.

Kısa Film yarışması adayları

Azad Bayramov-Türk Birliğine Doğru, Emircan Keleş-Var Olmak İçin Birlik, Berat Yüksel-Kızılelma, Aydın Yılmaz-Yarın, Fatih Duruk (Senarist-Yönetmen) Bahadır Osman (Yönetmen) - Altaner-Aldoğuş Destanı, Mertcan Arslantaş (Senarist-Yönetmen) Sezer Bildiren (Yönetmen)- Turan, Burak Palabıyık-Bir Elin Nesi Var Yedi Elin Sesi Var, Cavanşir Zeynalov (Eladisoy)-The Truth (Hakikat), Mustafa Ersöz-Nasihat, Eşqin Tağıyev-Türk’ün Birliği Türk’ün Gücü, Mustafa Ay-Dede Ürküt Ata Hikayeleri, Abdurrahman Turan-Türkler Birleşiyor.

Başarılı STK adayları

Zekayi Durak-Toskea C Tokat Sanat Kültür Edebiyat ve Spor Derneği, Cevahir Ahmedova (Damar)-Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği, Öcal Arslankaya-Dünya Avşarlar Derneği, Celal İçten-İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Hikmet Elp-İstanbul Azerbaycan Kültür Evi, Adem Karslı-Yesevi Kültür Ocakları Derneği, Şerif Balcı-Perçek Türkleri Derneği, Yalçın Mıhçı-Türkçe’nin Diriliş Hareketi, İlham İsmayılov-Azerbaycan ve Diğer Türk Halkların Emektaşlık Merkezi, Göksel Gülbey-Uluslarası Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği, Sefer Karakoyunlu-İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği, Aybars Şentürk-Kızılelma Ocakları İlim ve Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ali Atvur-Hatay Turan Derneği, Seyfullah Türksoy-Dünya Karapapak Türkleri Derneği.

Genç Mucitler adayları

Litifu Maihemutijiang-İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi, Semih Kuru-Meliha Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi, Abdullah Furkan Aktaş- Meliha Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi, Enes Çelik- Meliha Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi, Mustafa Küpeli- Meliha Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi, B.Selçuk Ahmetçeoğlu- Meliha Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi, Cafer Sarı-C.S.Cnc Dizayn, Burak Şahin Yavuz-Özel Sektör İşçi, Mehmet Ali Işık-Power Mix Show Prodoksiyon Pazarlama, Muhammet Sarısoy.

Başarılı Türk İş Adamı adayları

Sıtkı Örengil-Sigorta Sektörü Mağaza Müdürü, Fahreddin Dursun-Zovki Medya, Abdullah Yılmaz-Yılmaz Hukuk Bürosu-Avukat, Yaşar Özkan Florya Gazetesi İmtiyaz Sahibi, Ahmet Kızılöz-Flekssit Büro Mobilyaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İhsan Sağlam-By Sağlam Savunma Sanayi A.Ş. Ceo, Ali Cevat Polat-Kalender Makine Genel Müdür, Selçuk Kılıç-Dünya Kickboks Şampiyonu, Yunus Çiftçi-Tomurcuk Eğitim Kurumları Kurucu, Abdullah Teber-Tebplast Plas.San.Tic. A.Ş, Aykut Koçak-Aktif Çevre ve Yenilebilir Enerji Teknoloji, Yerbolat Ashık-Turan World Limited Şirketi Müdürü.

Başarılı Türk Kadını adayları

Cevahir Ahmedova(Damar)- Azerbaycan Kadınları Kültür Derneği Başkanı, Nilgün Bakkaloğlu-Cem Medya/Tv, Yasemin İnan-Türk Birliği Dergisi/Çevirmenlik, Nesrin Ünal-Özel Olimpos Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı, Elçin Öztürkoğlu-segatürk.com/E-Ticaret Yöneticisi.

Adaylar açıklanmadan önce iş zirvesi düzenlendi

Adaylar açıklamadan önce TürkBirDev Eğitim ve Kültür Vakfı ile Dünya Yatırımcı ve Sanayici İş Adamları Derneği (DUYSİAD) iş zirvesi düzenledi. Zirveye akademisyenleri,vakıf temsilcileri ve iş adamları katıldı. İş zirvesinde 7 bağımsız Türk devletleri arasındaki ticari ilişkiler, ticarette ortaya çıkan engellerin nasıl aşılacağı, ticaretin gelişmesi için ne tür hizmetlerin yapılması gerektiği, yurtdışında iş merkezlerinin nasıl ortaya çıkarılacağı, Türk devletlerinden Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleşen beyin göçünün geri getirilmesi gerekliliği, ticaret için diğer Türk devletlerinde vizelerin kaldırılması, Türk devletlerinin ticaret rehberi olması gerekliliği konuları üzerinde duruldu.