70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Michael Che ve Colin Jost'un sunuculuğunu gerçekleştirdiği Emmy Ödüllerinde bu sene 20'den fazla dalda ödül sahibini bulurken ünlü komedyen Betty White sahneye onur konuğu olarak davet edildi.

Emmy ödüllerine damga vuran bir başka olaysa Oscar Ödül töreninin yönetmenliğini yaparak Emmy kazanan Glenn Weiss'in sahnede kız arkadaşına evlenme teklif etmesi oldu.

İki hafta önce kaybettiği annesini anan Weiss, annesinin kız arkadaşı Jan Svendsen için bir güneş ışığı benzetmesini yaptığını anlatarak, "Jan sana kız arkadaşım olarak seslenmek istemiyorum, çünkü sana karım demek istiyorum” diyerek evlenme teklif etti. Gelen konukların dakikalarca ayakta alkışladığı Jan sahneye çıktığında Weiss dizlerinin üzerine çökerek, “Annemin ve senin ailenin izlediğini bilerek sana bu yüzüğü veriyorum. Benimle evlenir misin” dedi. Jan'in kabul etmesiyle salonda tekrar alışlar yükseldi.

22 ayrı dalda aday olan Games of Thrones dizisi beklentileri karşılayarak en iyi 'drama' seçilirken en iyi komedi dalında ödülü 'The Marvelous Mrs Maisel' dizisi kazandı. Dizinin başrol oyuncusu Rachel Brosnahan geceden 5 ödülle ayrıldı. Brosnahan'ın başarısını gecede üç ödül alan 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' takip etti.

Drama alanında ise en iyi kadın oyuncu ödülü 'The Crown' dizisindeki rolüyle Claire Foy'a verilirken 'The Americans' dizisindeki rolüyle Matthew Rhys Drama alanında en iyi erkek oyuncu seçildi.

Emmy ödüllerinin kazananlarının tam listesi ise şöyle:

En İyi TV Dizisi, Drama: “Game of Thrones”

En İyi TV Dizisi, Komedi: “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

En İyi Mini Dizi/TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Bill Hader, “Barry”

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Claire Foy, “The Crown”

En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Matthew Rhys, “The Americans”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Thandie Newton “Westworld”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Peter Dinklage, “Game of Thrones”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Komedi: Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Komedi: Henry Winler, “Barry”

En İyi Kadın Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi: Regina King “Seven Seconds”

En İyi Erkek Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi: Merritt Wever, “Godless”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi: Jeff Daniels, “Godless”

En iyi Eğlence Gösteri Programı: “Saturday Night Live”

En iyi Talk Şov: “Last Week Tonight With John Oliver”

En iyi Reality Yarışma Programı: “RuPaul's Drag Race”

En İyi Komedi Dizisi Yazarı: Amy Sherman-Palladino “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Drama Dizisi Yazarı:Joel Fields ve Joe Weisberg, “The Americans”

En İyi Mini Dizi/TV Filmi Yazarı: William Bridges ve Charlie Booker, “Black Mirror: USS Callister”

En İyi Komedi Dizisi Yönetmeni Amy Sherman-Palladino “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Drama Dizisi Yönetmeni Stephen Daldry “The Crown”

En İyi Mini Dizi/TV Filmi Yönetmeni: Ryan Murphy, , “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

En iyi Eğlence Yazarı: ohn Mulaney, “John Mulaney: Kid Gorgeous At Radio City”

En İyi Eğlence Programı Yönetmeni: Glenn Weiss, “The Oscars”

En İyi TV Filmi: Black Mirror: USS Callister

En İyi Eğlence Program Serisi Yönetmeni: on Roy King, “Saturday Night Live”

En iyi Animasyon Program: “Rick and Morty”

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu