70 yaşında organik ördek çiftliği kurdu

Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Ali Türk, ilerleyen yaşına rağmen bir köşeye çekilip oturmak yerine, organik ördek yetiştirmeye karar verdi. Türk, bu kararının ardından çiftlik kurmak için Pınarbaşı olarak adlandırılan bölgede bulunan doğal sulama kanalındaki sazlık alanı seçti. Çiftlik için hiç kimseden destek almadan 20 bin liraya yakın para harcayan Türk, bin adet civcivle organik ördek yetiştiriciliğine başladı. Sulama kanalının etrafını tel örgüyle çeviren Türk, kendisi için de küçük bir kulübe yaptı. Gününü çiftlikte geçiren Türk, yaklaşık 3 aylık bir sürecin ardından ördeklerini yetiştirmeyi başardı.

"Bir merak üzerine bu işe başladım"

Doğal ortamda yetişen ördeklerine sadece akşamları mısır yedirdiğini söyleyen Türk, "Bir merak üzerine bu işe başladım. Geçen yıl hindi beslemiştim. Ama çok bir gelir elde edememiştim. Bu yıl da tamamen doğal sazlık alanın içerisinde ördek yetiştirmeye karar verdim. Ördeklerim, 2 bin dönümlük merada yayılıyor. Ben ekstradan bir şey yedirmiyorum. Sadece akşamları mısır veriyorum. Kendi hallerinde büyüyorlar. 70 yaşındayım. Eve çekilip oturmam lazımken bir merak işte bu şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Çok bir kazancımız olmadı ama inşallah sonu iyi olur" diye konuştu.

Kurduğu ördek çiftliğinin bölgede tek olduğunun da altını çizen Ali Türk, "Maraş’ta, Malatya’da böyle bir çiftlik yok. Böyle doğal bir yer de yok zaten. Tamamen doğal bir ortamda yetişiyorlar. Bin tane ördeğim vardı. Bir kısmını sattım. Şuanda 450 tanesi kaldı" ifadelerini kullandı.

Türk, "Ördeklerimin lezzeti bir numara. 1,5-2 kilogram geliyorlar. Tanesini, 25-30 TL’den satıyorum. Meraklıları gelip alıyor. Bilenler alıyor. Afşin’den çok geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Murat Sürücü