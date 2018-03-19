71 yaşında gönüllü spor hocalığı yapıyor

Tarsus Şehir Stadı'nı her gün ziyaret eden emekli Ünal Erdoğan, spor yapmaya gelenlere de gönüllü hocalık yapıyor. Statta yaklaşık bir saatlik koşu ve yürüyüşün ardından spor yapmaya gelenleri etrafında toplayan 71 yaşındaki Erdoğan, kültür fizik hareketlerini yaptırıyor.

Tarsus Mensucat Boya Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra devamlı olarak spor yaptığını belirten Ünal Erdoğan, 15 yıldır gönüllü spor hocalığı yaptığını söyledi. Erdoğan, “Her gün stada gelip, hafif tempolu koşu yapıyorum. Stada gelen diğer arkadaşlarla birlikte kültür fizik hareketleri yapıyoruz. Kendimizce ufak tefek hareketler yapıyoruz ve güne neşe içinde başlıyoruz. Spor sayesinde çok şükür hep dinç ve sağlıklıyız. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

Ersoy Yalçın