86 yaşındaki Kemal Yalçın, yüzüğü bundan 75 sene evvel taktığını söyledi. Emektar terzi, "11 yaşımdan bu yana terziyim. Gözümü açtım, kendimi bu mesleğin içinde buldum. 75 yıllık meslek hayatımda çok sayıda çırak yetiştirdim. Çalışmaktan büyük bir zevk alıyorum" dedi.

Hazır giyim sektörünün gelişmesiyle birlikte bir el sanatı olan terziciliğin eski cazibesini kaybettiğini belirten Kemal Yalçın, "Uzun yıldır terzilik yapıyorum. Terzilik mesleği altın bilezikti, şimdi mangır oldu. Hazır elbiseler çok ucuz. Mesela 100 liraya elbise veriliyor. Bugün Bandırma'da terziye git, 500 liraya dikiyorlar. Bir pantolon diktiriyorsun 70 liraya. Halbuki 70 liraya piyasada 2-3 tane hazır pantolon bulabiliyorsun. Eski kumaşlar yok. Bu zamanda iyi kumaş arama. Şu anda elbise dikmiyoruz. Sadece ufak tefek teğeldir, paçadır... Bu işleri yapıyoruz. Ben de Edincik'te bu mesleğin son temsilcisinden biriyim. Gücüm yettiğince bu mesleği yaşatmaya çalışacağım" dedi.

Türker Yeşil

