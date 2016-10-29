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77’lik dede geleneği bozmadı

Bolu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen törenlerde 77 yaşındaki Yaşar İbiş yürüyüş yapan askerlere Türk bayrağıyla eşlik etti.

77lik dede geleneği bozmadı

29 Ekim 2016 14:50
77’lik dede geleneği bozmadı - Tıkla İzle

İbiş, “12 yıldan bu yana askerlerimizle birlikte bayramlara katılıyorum. Mili bayramlarımızda askerlerimizle beraber yürürüm. Ordumuz şehit verdiği zaman Bolu 2. Komando Tugayı’na giderek başsağlığı dilerim. Polisimiz şehit verdiği zaman da Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne giderek başsağlığı dilerim” dedi. 

Cumhuriyetin kuruluşunun 93. yıldönümü nedeniyle Bolu Belediye Meydanı’nda tören düzenledi. Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, MHP İl Başkanı Adem Evcil, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından tören geçişi düzenlendi. Okulların tören alanında geçişi sonrasında Bolu 2. Komando Tugayı’na bağlı askerlerin yürüyüşünde vatandaşlar büyük coşku yaşadı. Askerleri alkışlayarak destek veren vatandaşlar bayram coşkusunu yaşadılar.

77 yaşındaki Yaşar İbiş, Türk bayrağıyla askerler birlikte yürüdü. Vatandaşların alkışları arasında askerlere eşlik eden Yaşar İbiş, “Bugün Türkiye’mizin doğduğu gündür. Bugün Cumhuriyetimizin ilan olduğu gündür. Bugün hürriyetimize özgürlüğümüze kavuştuğumuz gündür. Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün günüdür, kendisine teşekkür ediyoruz. Günümüz hepimize kutlu olsun. 12 yıldan bu yana askerlerimizle birlikte bayramlara katılıyorum. Mili bayramlarımızda askerlerimizle beraber yürürüm. Ordumuz şehit verdiği zaman Bolu 2. Komando Tugayı’na giderek başsağlığı dilerim. Polisimiz şehit verdiği zaman da Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne giderek başsağlığı dilerim” dedi. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

Etiketler: Yaşar İbiş


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