77’lik 'Youtuber' Saniye anneden iftar menüsü

İzmir Buca’da yaşayan 77 yaşındaki Saniye Karataş, küçük mutfağında piknik tüpüyle birbirinden lezzetli yemekler yaparken, yönetmenliğini yapan oğlu Süleyman Karataş da bu görüntüleri Youtube'a yüklüyor. 77’lik Youtuber Saniye annenin tarifleri, binlerce kişi tarafından izleniyor. Bugün ilk iftarını yapacak kişiler için hem hafif, hem doyurucu, hem de yararlı bir menü hazırladığını belirten Saniye annenin iftar menüsünde kayık kabak karnıyarık, mantarlı çorba, kivili irmik tatlısı ve salata bulunuyor.

"Yemek yaparak mutlu oluyorum"

Her çeşit, güzel ve sağlıklı yemekler yaptığını ifade eden Saniye Karataş, "200 bin abonem var. Beni herkes izliyor, izlemeyen yok. Hepsi de benim yaptığım yemeklerden çok memnun kalıyor. Bana hep dua ediyorlar. Onlar dua ettikçe ben de cana geliyorum. Ben yemek yaparak mutlu oluyorum. Yemek yapmadığım zaman kendimi mutsuz görüyorum. Hem neşeleniyorum, hem güçleniyorum. Ben yemek yapıyorum, oğlum çekiyor. Bu işi ikimiz hallediyoruz. Bugün Ramazan ayına başladık. Ben de bunun için özel bir menü hazırladım. Ramazan’da yemeklerin tuzunu kıt koyarım, zeytinyağı kullanırım. Sizler de sağlığınız için benim sağlıklı menülerime bakın. Ramazan boyunca her gün yemek yapıp takipçilerimle paylaşacağım. Hepinizin Ramazan’ı kutlu olsun, Allah seneye de nasip etsin” dedi.

Binlerce takipçisi var

Saniye Karataş, bundan 3 yıl önce yemek yaparken oğlu Süleyman Karataş'ın eski bir cep telefonu ile kendisini çektiğini fark edince itiraz edip mutfaktan kaçtığını, oğlu elinde cep telefonuyla her mutfağa girişinde başka bir noktaya saklandığını söyledi. Bugün binlerce takipçili bir Youtuber olan Saniye anne, bir süre sonra pes edip oğlunun kendisini çekmesini kabul ettiğini ve her gün "Saniye Anne Yemekleri" adlı Youtube kanalında yemek tariflerini paylaştığını kaydetti. Güler yüzü, tatlı Ege şivesi ve yemeklerinin zenginliğiyle kısa sürede fenomen olan Saniye anne, internet kullanmadığını ve ‘Youtuber’ kelimesini bilmediğini belirtse de kanalında her gün yemek tarifi videosu paylaşmaktan geri durmuyor. Saniye Karataş yemek yaptıkça mutlu olduğunu, sabahın erken saatlerinde menülerini hazırlayıp oğlunun uyumasına izin vermediğini söyledi.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri