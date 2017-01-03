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8 darbeci askerin davaları 10-11-13 Ocak tarihlerinde

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci asker, 10-11 ve 13 Ocak tarihlerinde Yüksek Mahkemede yargılanacak.

8 darbeci askerin davaları 10-11-13 Ocak tarihlerinde

03 Ocak 2017 13:51

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Yüksek Mahkemedeki yargı tarihleri açıklandı. Darbeciler 3 ayrı günde 10-11 ve 13 Ocak tarihlerinde yargılanacak ve davanın sonucu en geç 8 gün içerisinde açıklanacak. 8 darbecinin Türkiye’ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu ve alınan iade edilmeme kararının Yunanistan milli çıkarlarına aykırı olduğunu savunmuştu.

Mahkemenin Türkiye’ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Manol Kostidis 


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