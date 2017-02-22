Alınan bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Ayvalık’ın Badavut sahilinde, kendilerini Midilli’ye götürecek olan insan tacirlerini bekleyen 8 göçmen, o sırada sahilde devriye nöbetinde bulunan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından fark edildi. Jandarma ekiplerinin kısa sürede yakaladığı Bangladeşli 8 göçmen, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Günlerdir aç ve susuz oldukları öğrenilen 8 göçmene jandarma ekipleri tarafından gıda ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu. 8 göçmenin Balıkesir Göç İdaresine teslim edilmesi için yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.

Suat Salgın

