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8 göçmen kıskıvrak yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Bangladeş uyruklu 8 göçmen, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

8 göçmen kıskıvrak yakalandı

22 Şubat 2017 17:04

Alınan bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Ayvalık’ın Badavut sahilinde, kendilerini Midilli’ye götürecek olan insan tacirlerini bekleyen 8 göçmen, o sırada sahilde devriye nöbetinde bulunan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından fark edildi. Jandarma ekiplerinin kısa sürede yakaladığı Bangladeşli 8 göçmen, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Günlerdir aç ve susuz oldukları öğrenilen 8 göçmene jandarma ekipleri tarafından gıda ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu. 8 göçmenin Balıkesir Göç İdaresine teslim edilmesi için yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. 

Suat Salgın
 

Etiketler: balıkesir, jandarma, kaçak göçmen


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