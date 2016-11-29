Olay, Gülağaç ilçesi Camiliören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Cahit Oral’a (36) ait eşek, köyde yol kenarında bulunan ve neden açıldığı tespit edilemeyen 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyuya düşen eşeğini kurtarmak için bir süre kendi imkanları ile mücadele eden Cahit Oral, eşeğini kurtaramayınca AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD ekipleri harekete geçerek kısa sürede Camiliören köyüne intikal etti. İlk olarak kuyuya indirilen personel, eşeği halatlarla bağladı. Ardından dışarıda bekleyen iş makinesiyle eşek, mahsur kaldığı kuyudan çıkarıldı. Eşek sahibine teslim edilirken, eşeğin sahibi Cahit Oral, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Yasin Can