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8 polise FETÖ’den tutuklama

Giresun’da FETÖ soruşturması kapsamında 8 polis tutuklandı.

8 polise FETÖden tutuklama

19 Ocak 2017 21:08

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ operasyonlarında geçtiğimiz gün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun Merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 24 polisten 9’u mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan ve aralarında emniyet amiri ile komiser yardımcısı bulunan 9 polisten 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan diğer 15 polisin ise emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Resul Yanbul


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