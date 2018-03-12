8 yaşındaki Nurten, birinciliği Afrin’deki asker babasına hediye etti



Tunceli’de İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü nedeniyle Kültür Müdürlüğü konferans salonunda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrencilerin okuduğu şiirler, İstiklal Marşı oratoryosu ile müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Çeşitli dinletilerin ardından İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezbere ve güzel okuma yarışmasının birinciliğini kazanan Elif Güntaş İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nurten Şentürk, başarısını Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli asker babasına armağan etti.

Dereceye giren öğrenciler, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından teşekkür belgesi ve cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Programa Vali Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatma Çıray