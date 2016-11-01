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80 bin dolarlık malla ortadan kayboldu

Gaziantep'te nakliyat komisyonculuğu yapan bir firmayla anlaşan kamyon sürücüsü, İstanbul’dan yüklediği 80 bin dolarlık tekstil ürünüyle kayıplara karıştı.


01 Kasım 2016 10:24

İddiaya göre, Gaziantep'te nakliyat komisyonculuğu yapan Mehmet Kurt’a, İstanbul Aksaray’dan Gaziantep'e gidecek bir kamyon yük olduğu söylendi. Kurt, nakliyatçılık yapan Ramazan Ç. ile fiyatta anlaştıktan sonra, Ramazan Ç. yükü alacağı depoya 63 LH 070 plakalı kamyonuyla geldi. Kamyonun Gaziantep'e doğru yola çıkmasının ardından, yükün gönderileceği yere varmadığını öğrenen Mehmet Kurt kamyon şoförü Ramazan Ç.’yi aradı. Ramazan Ç.'ye telefonla ulaşamayan Kurt, dolandırıldığını fark ederek emniyete müracaat etti.

Plakalar sahte çıktı
Polis soruşturmasında plakaların da sahte olduğu belirlendi. Dolandırıcı olduğu ileri sürülen Ramazan Ç.'nin güzergahında olan uğradığı iş yeri ve depolardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı gün başka firmadan da yükleme yapmışlar
Yaklaşık bir haftadır süren soruşturmada polis, şahıslara ulaşmaya çalışırken Ramazan Ç.'nin kullandığı ve sahte plakalı kamyonla başka bir iş yerinden daha yükleme yaptıkları bilgisine ulaştı. Şahısların buradan alınan malları sahiplerine ulaştırmadığı öğrenilirken, yapılan yükleme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı gün yaşanan dolandırıcılık olayı nedeniyle nakliyat firmaları, komisyoncular, malı sipariş eden ve üreten firmaların büyük bir mağduriyet yaşadığı ortaya çıktı.

Nakliyat Komisyonluğu yapan Mehmet Kurt, tüm aramalarına rağmen ulaşamadıkları Ramazan Ç.'nın yükü İstanbul Aksaray’dan yüklediğini anlatarak, “Aynı gün sahte plakalı olduğunu tespit ettik. İstanbul ve Gaziantep emniyet müdürlüklerine müracaat bulunduk. Bir haftadan beri bekliyoruz, daha herhangi bir sonuç alamadık. Mağduruz çok zor durumdayız. Biz nakliyeciyiz, aracılık yapıyoruz mal bizim de değil, mal sahipleri haklı olarak bizden istiyorlar. Yetkililerden bir an önce bu işe bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Aynı gün iki firmadan yükleme yapmış
Nakliyat firması sahibi Mustafa Açıkgöz ise kendilerini dolandırdığını ileri sürdüğü Ramazan Ç.'nin aynı gün iki firmadan yükleme yaptığını tespit ettiklerini belirtti. Olayın faillerinin bir an önce bulunmasını isteyen Açıkgöz, "Aynı gün şoföre ulaşamayınca plakanın ruhsat sahibinin telefonuna ulaştım. Onu aradım gerçek arabanın sahibi arabamın 4 gündür İstanbul’dan ayrılmadığını söyledi. Ondan sonra plakanın sahte olduğunu fark ettik. Yükleme yaptığımız yerden güvenlik kamerasının görüntüleri var. Aynı gün Beylikdüzü'nden de başka bir firmadan da yükleme yapmışlar onlardan da sahte fatura bilgilerini aldık. Onda da Gaziantep’teki diğer gerçek arabanın ismi çıkıyor. Birecik maliyesine kayıtlı olarak ikisi de aynı kişi” diye konuştu.

Ramazan Ç.'nin resmine, sahte plakalı kamyonun ise görüntülerine ulaşan polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için başlattığı soruşturmayı derinleştirdi. 

Lider Olgun - Mehmet Bulut

Etiketler: 80 bin dolarlık mal, Gaziantep


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