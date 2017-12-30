Diğer
Kategoriler

80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde uzun süredir haber alınamayan 80 yaşındaki bir adam polis tarafından evinde ölü bulundu.

80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

30 Aralık 2017 15:09

Edinilen bilgilere göre, olay, Ece Mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Ş., isimli adamdan uzun süre haber alamayan ve kendisini göremeyen komşuları durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi. Sağlık ekipleri ile olay yerine giden polis ekipleri evin banyosunda yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Yapılan ilk belirlemelere göre Ahmet Ş.’nin geçirdiği kalp krizi sonrası ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, talihsiz adamın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Ali Bayar

Etiketler: Afyonkarahisar, yaşlı adam

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç