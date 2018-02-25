80'lik delikanlılar seferberlik için hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada seferberlikle ilgili sözlerine Samsun'un Çarşamba ilçesinden yanıt geldi. Çarşamba ilçesinde arastada marangozluk yapan 83 yaşındaki Ali Akbulut ve arkadaşları Fikri Konaçoğlu ile Ahmet Efil, çağrılmaları halinde askere gitmeye hazır olduklarını belirttiler. Amerika'nın Türkiye sınırlarında işi olmadığını belirten Ali Akbulut, "Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun. Ne işi var Amerika'nın orada. Askerde kademeciydim. Silahlar bozulsa yapardım. Bana ihtiyaç olsa giderim. Bu vaziyette mevziye giderim. Hiç olmazsa bir PKK'lı öldürürüm. Niye gitmeyeceğim, toprağımızı kurtarıyoruz" dedi.

Askerde topçu olduğunu söyleyen 82 yaşındaki Fikri Konaçoğlu da, "Allah askerlerimize zeval vermesin. Ben askerde topçuydum, iyi nişancıydım. Beni bugün çağırsınlar, topumun başına gider aynı nişancılığımı yaparım. Cenab-ı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türkiye olmazsa adam bir taraftan giriyor, bir taraftan çıkıyor. Amerika puşt devlet. Allah Amerika'ya fırsat vermesin" diye konuştu.

Askerlik için her zaman hazır olduğunu ifade eden 83 yaşındaki Ahmet Efil ise, "Beni şu anda istese hemen giderim. Hiç ileri geri yok. Ben hazırım. Hemen giderim" şeklinde konuştu.

Kenan Akyüz

