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80'lik katile 15 yıl hapis

Tosya Huzurevinde telvizyonda kanal değiştirme yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası işlenen cinayette 80 yaşındaki sanık, 15 yıl hapse mahkum edildi.

80lik katile 15 yıl hapis

11 Ocak 2017 14:44

Olay, 17 Nisan 2016’da Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana geldi. İddialara göre, huzurevinde kalan 80 yaşındaki Sabri Beşli, televizyon odasında kanal değiştirme yüzünden 71 yaşındaki İsmail Gökmen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri Beşli, İsmail Gökmen’i bıçaklayarak öldürdü.

Olay sonrası tutuklanan Sabri Beşli hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkemede konuşan Beşli, "Televizyonda haberleri izleyecektim. Bana 'İzlemesen ne olacak' dedi. Küfür etmeye başladı. Odama çıkmıştım arkamdan odama kadar geldi. Gözüm karardı. Bir defa bıçak vurdum ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Sabri Beşli, karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl, iyi hal indiriminden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Vedat Yunus İkizoğlu


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