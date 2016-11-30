Edinilen bilgiye göre, olay 25 Kasım günü Konya’da meydana geldi. İddiaya göre İsa B. (48) isimli şahıs Konya’da yaşayan 87 yaşındaki Fikriye Ç.’yi telefonla arayarak kendisinin polis olduğunu söyleyip "Bankada soygun var sizin paralarınız da gidecek, hemen gidin paranızı çekin. Ancak soygunu banka görevlileri yapıyor, bankaya gittiğinde ’İzmir’e otel yaptırmak istiyorum parayı onun için çekeceğim’ dersiniz. Aksi takdirde bütün paranız gidecek" dedi.

Bunun üzerine şüphelenen kadın hemen bankaya gidip parasını çekmek istedi. Bu arada İsa B. kadının gideceği bankaya gelerek burada kendisinin polis olduğunu söyleyip, kadın parayı çektikten sonra 500 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Yaşlı kadın bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Bunun üzerine dolandırıcıya karşı Türkiye genelinde alarm verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede dolandırıcının Adana’da olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda İsa B., Seyhan ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. Polis zanlıyı yakaladığında şaşkına döndü. Dolandırıcılık yaptığında saçları beyaz olan zanlının polise tanınmamak için saçlarını siyaha boyattığı görüldü. Zanlı, polise dolandırıcılık yapan şahıs olmadığını ileri sürdü. Ancak polis yaptığı parmak izi çalışmasında zanlının İsa B. olduğunu belirledi. Zanlı, Konya polisine teslim edildi.