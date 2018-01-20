87’lik çifte 70’inci evlilik yıl dönümü sürprizi

87 yaşındaki Mehmet ve Şerife Alpat çifti 70’inci evlilik yıl dönümlerini bir sürprizle kutladı. Uzun yılları birlikte geçiren yaşlı çiftin 70’inci yıl dönümünde Başakşehir Belediyesi ekipleri çifti evlerinden alarak Başakşehir Belediyesi Sular Vadisi Sosyal Tesisleri’ne getirdi. Restoranın girişinde yaşlı çift konfetiler eşliğinde karşılanırken, ikili için özel bir masa hazırlatan ekiplerin sürprizi yaşlı çifti duygulandırdı. Yaşlı çift, kendileri için özel olarak güllerle donatılan masada keyifle yemeklerini yedi. 70 yıllık evlilikleriyle herkese örnek olan çift, yıllar süren evliliklerini birbirlerine gösterdikleri anlayışa bağladı. Bir elleri bastonlarında diğer elleri birbirinde olan çiftin birbirine olan sevgisi görenleri hayran bıraktı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da yaşlı çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Birbirine yıllarca sıkı sıkıya bağlı olan çiftle sohbet eden Kartoğlu, çiftin 70’inci evlilik yıl dönümünü kutladı.

“DÜNYADA TEK DAYANAĞIM EŞİM, GERİSİ BOŞ”

Hayat arkadaşını çok sevdiğini ve ömürlerini de mutlulukla geçirmeyi istediğini söyleyen 87 yaşındaki Mehmet Alpat, “Şikayetçi değiliz birbirimizden önümüz iyi geldi sonumuz da iyi olsun. Bazen kötü bazen de iyi gün olmuştur ama Allah’a şükür derinlemesine bir kötülük olmadı. Cenab-ı Allah’ın hiç hoşuna gitmeyen şey evlilerin ayrılmasıdır. Onun için gençler ayrılmasınlar birbirlerinin ufak tefek kusurlarını hoş karşılayarak hayatlarını zehir etmeden güzel bir ömür yaşasınlar. Dünyada tek dayanağım eşim, neden sevmeyeyim, gerisi boş” ifadelerini kullandı.

“GÜLECEKSİNİZ AMA BEN BUNU GEZERKEN SEVMEZDİM”

Eşiyle uzun yıllar birbirlerini anlayışla idare ettiklerini ve gençlerin kızgınlıkla birbirlerinden ayrılmamaları gerektiğini dile getiren Şerife Alpat, “Çocuğumuz olmadığı için üzüntüyle geçirdik. Eltilerimin çocukları vardı onları biz büyüttük, evlendirdik. Biraz akrabalık vardı sokakta bir araya büyük hepimiz şimdi güleceksiniz ama ben bunu gezerken sevmezdim. Ama babam beni verdiğinde ben de tamam dedim” diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ