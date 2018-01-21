8’inci Ana Jet Üssüne takviye!

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssünde hareketlilik sürüyor. TSK’nın Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı Operasyonu”nun başlamasıyla birlikte çok sayıda F-16 savaş uçağının kalkarak, kara birliklerinin gideceği güzergahtaki terörist unsurlarını vurup, yol açtığı 8’inci Ana Jet Üssü’nde alarm durumunun birkaç gün önce turuncudan kırmızıya geçtiği öğrenildi.

Üsse, Eskişehir, Balıkesir ve Merzifon’dan da yaklaşık 30 F-16 savaş uçağının takviye olarak gönderildiği bildirildi. Hareketliliğin sürdüğü üste bulunan F-16’ların bazılarının mühimmatı yüklü ve 24 saat esasına göre hazır bekletildiği belirtildi.