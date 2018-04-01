8'inci Yeşilay Bisiklet Turunda 2 bin bisikletsever pedal çevirdi

Türkiye'de 35 ilde ve Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan’da binlerce bisikletli sağlıklı bir yaşam sürmek ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak için 8’inci Yeşilay Bisiklet Turu’nda pedal çevirdi. Yeşilay’ın Bisikletliler Derneği ile düzenlediği turun İstanbul ayağı Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilirken, oyuncu Berke Üzrek, radyo sunucusu Cem Arslan, milli ralli pilotu Burcu Çetinkaya Bucak ve ralli co-pilotu ve sörfçü Çiçek Güney de katıldı.

Yeşilay Genel Merkezi’nin yer aldığı Sepetçiler Kasrı’ndan başlayan, 2018 yılının teması olan 'Bir Nedenim Var' altında gerçekleştirilen etkinlikler arasında yer alan ve gelenekselleşen bisiklet turu yaklaşık 2 saat sürdü. Her yaştan bisikletlinin katıldığı tura önceki yıllara göre daha geniş bir katılım oldu. Özellikle çocuk katılımcıların sayısının fazla olması dikkat çekti.

Tarihi Yarımada Bisiklet Turu'nun 8'incisini düzenlendiklerini belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Burada verdiğimiz mesaj; Yeşilay'ın sağlıklı yaşam ve bağımlılık mücadelesi. Temel amacımız; bisikletin sağlıklı yaşama katkısını mesaj olarak verebilmek. Bu amaçla Bisikletliler Derneği ile ortak olarak düzenlediğimiz bir etkinlik. Bu sene sadece İstanbul'da değil, 35 şehir ve 5 ülkede düzenlendi. Etkinlikte sağlıklı yaşamın bağımlılıklardan uzak kalma ile mümkün olabileceğini anlatmaya çalışacağız. Ne kadar spor yapılır ne kadar sağlıklı olunursa o kadar bağımlılıklardan uzak olunur. Yaklaşık 2 bin kişi katılım gösterdi. İstanbul'un tarihi mekanlarını keyifle bisikletle gezmiş olacağız" dedi.

Prof. Dr. Öztürk, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yeşilay özellikle son dönemlerde yaptığı faaliyetlerle tarihi misyonun biraz daha arttırmaya başladı. Şu anda bütün gücümüzle bağımlılıklarla mücadelede savunuculuk yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda savunuculuğun yanında tedavini bir ayağı olan danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti de vermeye başladık. Bu da bizim için önemliydi. Yeşilay Danışmanlık Merkezi adını verdiğimiz YEDAM'da ücretsiz olarak bağımlılıklarla ilgili danışmanlıklar veriyoruz. Kısa süre içerisinde yatılı merkezler açarak bağımlıların tıbbi tedavilerini devam ettirmek için merkezlerimiz olacak. Faaliyetlerimiz devam edecek."

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Öztürk, Berke Üzrek, Burcu Çetinkaya Bucak, Cem Arslan ve Çiçek Güney’e destekleri için teşekkür plaketi takdim etti. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çekiliş sonucunda ise 10 katılımcıya bisiklet hediye edildi.

Adem Gürer - Ahmet Faruk Sarıkoç - Murat Ergin