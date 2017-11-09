9 ayda 33 milyon kutu antidepresan tüketildi

Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, uyuşturucu ve antidepresan kullanımı üzerine medya incelemesi gerçekleştirdi. Ajans Press’in Sağlık Bakanlığının şu ana kadar uyuşturucu kullanımıyla ilgili yaptığı araştırmaların medya verilerini derledi. Elde edilen bilgilere göre 15-64 yaş arası nüfus grubunda yasadışı bağımlılık yapıcı maddenin en az bir kere deneme oranı yüzde 2,7 olurken, öğrencilerin yüzde 26.7’si bir tütün ürününü, yüzde 19,4’ü ise alkollü içeceklerden herhangi birini denediği saptandı. Türkiye’de 2011-2016 yılları arasında antidepresan ilaç kullanımı yüzde 25,6 artmış durumda.2003 yılında 14 milyon 238 bin kutu antidepresan satılırken bu rakam 2012 yılında 37 milyon 351 bin 187 kutu, 2016 yılının ilk 9 ayında ise 33 milyon 638 bin 916 kutu oldu.

İşte medyadan öne çıkan başlıklar

Uyuşturucu ve antidepresan, her yıl medyanın önem verdiği ve sağlık köşelerinde hakkında en çok haber çıkışının tespit edildiği başlıklar arasında yer aldı. ITS Medya’nın medya incelemesine göre bu yıl içerisinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili 85 bin 680 haber yansıması tespit edilirken, antidepresan kullanımı 2 bin 381 haberle konuşuldu. Son zamanlarda kullanımı artan flakka medyada 220 haberle konuşulurken, bonzai hakkında 8 bin 817 haber yansıması tespit edildi.