9 senesini verdiği kahve sanatını Fethiye'ye taşıdı

Yaptığı kahve sunumlarıyla Fethiye'ye gelen tatilcilere farklı bir deneyim sunan Emrah Çınar, "Küçük bir merakla başladım" dediği mesleğinde uzmanlaşarak damaklarda unutulmaz izler bırakan tatlara imza attı. Çınar, bugün "Çay mı kahve mi" sorusunun hala muallakta kaldığına değinirken "Kahve molası" kavramının kültürümüze nasıl dahil olduğunu şöyle ifade etti;

ÜÇ FARKLI NESİL ONLARCA ÇEŞİT KAHVE

"Kahve yapmaya yaklaşık 9 sene önce arkadaşımı izleyerek, küçük bir merakla başladım. İşin tozunu yuttum, mutfağını, çıraklığını öğrendim. Şimdi ise kavurmasından pişirilmesine kahvenin tüm aşamalarına hakimim. Birinci nesil kahve dediler; Dedelerin anneannelerin elde tavalarda kavurarak, değirmenlerde ezerek yaptığı Türk kahvesini öğrendik. İkinci nesil kahve denildi, bu akımla makinasyon kahveler ortaya çıktı. Merakla onu da öğrendik, işim içine sütlüler, şuruplar, espressolar, latteler vesaire karıştı. Akabinde üçüncü nesil geldi karşımıza, arkadaşlarımız yurt dışına gidip eğitim gördü, bizlerle paylaştı. Biz de kendimizi geliştirmeye çalışıp küçük bir atölye kurduk. Atölyede eğitimler verip sadece kahve kavurduk, küçük satışlarımız da oldu."

ÇAY MI? KAHVE Mİ?

"Zamanla kahvenin özüne, genetiğine inmeye başladık. Soğuk kahveler, sıcak kahveler ve içeriğindeki aromalar, bunları öğrenerek yeni deneyimler edindik. Sonrasında yurt dışından kahveler ithal edip kendi bünyemizde, kendi damak zevkimize göre kavurduk. Ön planda olan büyük markalara nazaran butik olarak kendi tarzımızla kavurduğumuz kahvelerimizi müşterilerimize sunduk. İstanbul'da çok daha fazla bu tür oluşumlar. Yeni ve artan butik işletmeler insanların kafasında 'Çay mı kahve mi' sorusunu doğurdu. O yüzden bana göre bu soru hala muallakta. Çünkü ikisi de çok tüketiliyor ama bildiğim kadarıyla dünya genelinde her gün 2 milyar bardak kahve tüketiliyor. Türkiye'ye baktığımızda kapiçinosu, lattesi yavaş yavaş yavaş yükselse de Türk kahvesi ön planda. Bunları üçüncü nesil kendin öğüt, kendin pişir, kendin demle takip ediyor. Tabi bu tarz ayrı bir keyif veriyor insanlara. Bu nedenle kültürümüzde çay molasının yanına kahve molası kavramı da eklenmiş durumda."

TOK TUTAN DİYET KAHVE

Yanı sıra Türk kahvesinin tanıtılması doğrultusunda Türk Hava Yolları ile de bir dönem çalışma fırsatı bulduğunu belirten Çınar, diyet kahve gibi şaşırtıcı tatlarla ilgi çekici deneyimler edindiğini dile getirdi. Öğrencileriyle yaşadığı anılara da değinen kahve uzmanı, gülümseten anılarını şu sözlerle anlattı;

"Bir dönem Türk Hava Yolları ile çalışma fırsatı bulduk, bu süreçte Türk kahvesini ön plana çıkaran sunumlar yaptık. Bunu golf turnuvaları ve çeşitli organizasyonlar takip etti. Bazı televizyon programlarına danışmanlık sağladık. Meyve aromalı kahvelerin yanında oldukça ilgi çeken diyet kahveler, insanları tok tutan bademli, üzümlü soğuk kahveler üzerine çalışmalarda bulunduk ve meraklılarıyla paylaştık. Kariyerim boyunca en keyif aldığım zaman dilimi öğrencilerimle yaşadıklarım oldu. Öğrencilerin kahve sunumunu öğrenirken bunu profesyonel bir şekilde uygulamasını sağladık. Müşterinin yanında yaptırdık, çünkü bize anlatması ve bunu uygulası farklı olacaktır. Masada sunum yaparken öğrencilerin şekilden şekle girmesi benim için en keyifli anılaradn. Bir çoğu hala gözümün önündedir. Zaman geçtikçe onların başarılı olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla hepsinin gelmiş olduğu nokta inanılmaz güzel. Demek ki onlara bir şeyler katabilmişim."

"FETHİYE İNANILMAZ GÜZELLİKLERE SAHİP BİR YER"

Emrah Çınar, 9 yıllık serüvenine Fethiye'de devam ederken buraya nasıl geldiğini ise "Bir günlük bir karar" sözleriyle açıklıyor ve ekliyor;

"Fethiye doğal güzellikleriyle apayrı bir yer. Arkadaşımla tartıştım ertesi gün kendimi burada buldum. Belki maceraydı, belki de başka bir şey ama bir kapı kapandı diğeri açıldı. Bir anlık kararla geldim ve 15 aydır buradayım. Fethiye'nin her parçası farklı güzelliklere sahip, her köşesinde de çok güzel kahveler içilebileceğine inanıyorum. Örnek vermek gerekirse dağın zirvesine çıkıp doyumsuz manzaraya karşı yudumlayabilirsiniz kahvenizi."

İsmail Okan Ukav - Türkiye Gazetesi