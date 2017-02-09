Yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gören TRT Belgesel Ödülleri’ne 2015 yılında 42 ülkeden 348 belgesel film, 2016 yılında ise 47 ülkeden 427 belgesel film katılmıştı. 9'uncu TRT Belgesel Ödülleri’ne bu sene Dominik Cumhuriyeti’nden Rusya’ya, Mısır’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne, Kanada’dan Japonya’ya kadar 78 ülkeden 665 başvuru yapıldı.

Ön elemenin sonuçlarının 27 Şubat 2017’de açıklanacağı ve finale kalan filmlerin, 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek ‘2017 TRT Belgesel Günleri’nde 6 ayrı salonda seyirciyle buluşacağı belirtildi. 9'uncu TRT Belgesel Ödülleri’ni kazananlar 15 Mayıs 2017 Pazartesi gecesi düzenlenecek olan ve finalist film yönetmenleri, sektör temsilcileri, basın mensupları ile özel davetlilerin katılacağı ve TRT televizyon kanallarından canlı yayınlanacak Ödül Töreni programında ilan edilecek.

Goncagül Özcan



