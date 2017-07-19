9 yıl sonra üçüz sevinci

Gaziantep Şehreküstü Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Fatih ile 35 yaşındaki Seher Çeliktürk, 14 yıl önce evlendi. 2 yıl sonra kız çocukları olan çiftin 3 yıl sonra ikinci kız çocukları oldu. 9 yıl boyunca çocukları olmayan çiftin uzun süren bebek hasreti 3'üz bebeklerle son erdi. Hamileliğin yedinci haftasın da üçüz bebeklerinin olacağını öğrenen aile büyük bir sürpriz yaşarken, erken doğum nedeniyle sevinç yerini korkuya bıraktı. 28 haftalıkken doğan üçüz bebekler, solunum problemi yaşayınca, doğumun gerçekleştiği Gaziantep Özel Deva Hastanesi Yeni Doğan Ünitesinde 2 ay süren bir tedavi sürecine girdi. Biner gram olarak dünyaya gelen bebekler, tedavinin ardından hem sağlıklarına hem de normal kilosuna kavuştu. İki ayda 2 bin 300 grama ulaşan bebekler taburcu edildi.

9 yıl aradan sonra üçüz bebek annesi olan Seher Çeliktürk ,”Çok zor bir hamilelik geçirdim. Üçüz bebeklerim olduğuna çok sevindim. Çok mutluyum anlatılmaz bir duygu. Çok zor geçti 2 ay bizim için ve sabaha kadar uyuyamadık. İlk dönem çok zordu acaba nasıl olacaklar diye. Ondan sonra doktor bey bize bilgi verdikçe çok umutlandık. Çok şükür Rabbime üçü de sağlıklı ve sıhhatli şimdi” şeklinde konuştu.

Bebeklerin doğum süreci ve sağlık durumu hakkında bilgi veren Çocuk Uzmanı Nihat Akgül ise, "Gebelik süreçleri bizim hastanemizde gerçekleştirildi. Doğduğun da bebeklerimiz sıkıntılıydı. Ortalama 28 haftalıkken bin gram civarın da doğdular. Erkek olan bebeğimiz diğerlerine göre biraz daha sıkıntılıydı. Ama hepsinin sonuç olarak solunum ihtiyacı vardı.2 ay boyunca aileyle beraber yoğun takip içine girdik. Sağolsunlar ailemiz bize bu konu da çok yardımcı oldu pozitif davranışlarıyla. Çok büyük ciddi boyutta sıkıntılar yaşamadık. Böyle yeni doğan bebeklerde ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor göz problemleri işitme problemleri bağırsak problemleri. Küçük bebeklerde gördüğümüz bu problemleri aslında çok hafif atlattık. 2 aylık bir tedavi sonrası üçüz bebeğimiz sağlıklı bir şekilde ailemize teslim ediyoruz” dedi.

Murat Ulus - Abdülkadir Güneş