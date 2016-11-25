Konya’nın Beyşehir ilçesinde ablası 96 yaşındaki Fahriye Çalışır ile birlikte yalnız yaşayan Fikriye Çalışır telefon dolandırıcıları tarafından aranarak, kendisine “Biz polisiz, banka hesabınız terör örgütlerinin eline geçti. Geri almamız için hesabındaki parayı bize vermeniz gerekiyor” denildi. Dolandırıcıların yalanına inanan yaşlı kadın söylenenleri harfiyen yapmaya başladı. Banka hesabında yüklü miktardaki parayı bankanın ilçe şubeleri veremeyince, dolandırıcılar Fikriye Çalışır’ı kendi araçlarıyla Konya kent merkezine getirdi. Dolandırıcıların talimatıyla iki ayrı banka hesabından 480 bin lira çeken yaşlı kadın paraları polis sandığı dolandırıcılara teslim etti.

Yol üzerinde bir parka bırakıp kaçtılar

Dolandırıcılar daha sonra araçlarıyla yaşlı kadını merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Uluyayla Parkı’na götürerek “Sen burada biraz dinlen, biz geleceğiz diyerek” bırakıp ortadan kayboldu. Uzun süre polis sandığı dolandırıcıların gelmesini bekleyen yaşlı kadın, dolandırıldığını anlayınca bir vatandaşa durumu anlattı. Polise haber verilmesi üzerine yaşlı kadının yanına gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fikriye Çalışır'ı polis otosuna bindirerek emniyete götürdü.

90 kilometre uzaktaki ilçeden Konya merkeze getirdiler

Gazetecilerin kendisine ne oldu sorusuna, "Ne olacak işte olanlar oldu, adamlar uçtu gitti. Hala gelecekler" şeklinde cevap veren Fikriye Çalışır'ın, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadığı görüldü. Parayı çekmek için Beyşehir’den kendisini Konya’ya getirdiklerini anlatan yaşlı kadın, “Bankada 25 bin liram vardı onu benim adıma çektiler. Sonra başka bir bankaya gittik, oradan da 105 bin lira çektik. Bankacı ‘kimliğin var mı' dedi. Takside kalmış getiriyim’ dedim. Onlar da 300 bin lirayı saydılar ellerine. Taksiye bindik. ‘Sen şurada dinlen’ dediler. Ben gelecekler sanıyorum. Uçtular gittiler. Birisi biz polisiz, komiseriz dedi. Beni de öğrettiler sakın komiser olduğumuzu söyleme. İzmir’den daire aldık. Yeğenim geldi şeklinde söyle dediler. Ben de o şekilde söyledim. Ben Beyşehir’de yaşıyorum. Parayı orada vermediler buraya geldik. Güya Beyşehir’deki iki bankacı hesabımdan 60 bin lira çekmiş, ikisini de tutukladık dediler. Ben de inandım. Biraz birikmişim vardı. Annem de ölünce köyde 3-5 kuruş bir şeyler vardı” dedi.

Polisin olayla ilgili yaptığı incelemede, yaşlı kadının dolandırıcılara 40 bin lirayı elden, geri kalan paraları da iki ayrı banka hesabından çekmek suretiyle verdiği tespit edildi.

Selman Ayas