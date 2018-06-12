90 yaşındaki kadının yaşlılık maaşını torunu çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57128 Sokak’ta bulunan tek odalı camları olmayan bir evde meydana geldi. Mehmet Tekintamgaç ile yaptığı evlilikten 5 çocuğu olan Nuriye Tekintamgaç (90), 25 yıl önce eşini kaybederek genç yaşta dul kaldı. Çocuklarının sahip çıkmaması üzerine kimsesiz kalan 6 torun sahibi Nuriye Tekintamgaç, ağabeyinin bir odalı penceresinde camları olmayan evine yerleşti. Yıllardır yalnız yaşayan Nuriye Tekimtamgaç’ın tek geçim kaynağı devletin verdiği 65 üstü yaşlılık maaşı oldu.

Yaklaşık bir ay önce Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı ‘Bahar müjdesi’ paketinde yer alan ‘Yaşlılık aylığının 266 liradan 500 liraya çıkması’ kimsesi olmayan Nuriye Tekintamgaç’ı mutluluğa boğmuştu.

3 ayda bir bin 500 lira maaş alacak olan Tekintamgaç, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ‘yaşlılık maaşını’ çekmek için bankaya gitti. Hesabında para olmadığını ve maaşının bankamatikten 2 genç tarafından çekildiğini öğrenen yaşlı kadının dünyalar başına yıkıldı.

Yaşlılıktan dolayı yürümekte zorlanan ve bu yüzden bir yerden bir yere giderken dizlerinin üzerinde emekleyen Nuriye Tekintamgaç, çevredeki komşularından yardım istedi.

Vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis kadının şüphelendiği torunlarının isimlerini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Dizlerinin üzerinde birinci kattaki evine çıkmak için merdivenleri tırmanan yaşlı kadın yaşadığı bir tek odalı yeri kendisini görüntüleyen gazetecilere gösterdi.

Ramazan Bayramı öncesi tüm parasının çalınması üzerine gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, “Yıllardır tek yaşıyorum. Yer yatağında yatıyorum. Ben uyurken cüzdanımdan emekli kartımı almışlar ve tüm paramı çekmişler. Bankaya gidince hesabımda paramın olmadığını gördüm. Dünyam başıma yıkıldı. Tam da devletimiz maaşımıza zam yaptığı sırada paramı çaldılar. 5 kuruşum kalmadı. Gördüğünüz tek odalı bir yerde yaşıyor yer yatağında yatıyorum. Kimsem yok” dedi.

Fatih Keçe

