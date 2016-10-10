Edinilen bilgiye göre, Trabzon’da bir şirkette çalışan H.K., iddiaya göre çalıştığı şirketin kasasından 154 bin TL’yi aldı. Daha sonra Boztepe Mahallesi’nde bulunan inşaat alanına giden H.K, burada paraları yakmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale ederek engellediği şahıs sinir krizi geçirdi. H.K. hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemede şahsın 154 bin TL’nin 94 bin TL’sini yaktığı tespit edildi. Şirket sahibi R.F.O, H.K’dan şikayetçi oldu.

"YANIMDA SİYAH BİR GÖLGE BELİRDİ"

Paraları yakan şahsın ilk ifadesinde "Ahi Evren Dede Camisi’nden aşağıya iniyordum. Yanımda siyah bir gölge belirdi. Bana ’Bu paralar seni yakacak’ dedi. Ben de ’Paralar beni yakacağına ben paraları yakarım’ diyerek paraları yaktım" dediği öğrenildi. Şahıs, ifadesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.