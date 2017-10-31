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94 yaşındaki Firuzhan Yeğen'in Atatürk sevgisi ayakta alkışlandı

Odunpazarı Belediyesi'nin Cumhuriyetin ilanının 94’üncü yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan 94 yaşındaki Firuzhan Yeğen, Atatürk ile ilgili ezbere okuduğu üç şiir dolayısı ile ayakta alkışlandı.

94 yaşındaki Firuzhan Yeğenin Atatürk sevgisi ayakta alkışlandı

31 Ekim 2017 15:35
94 yaşındaki Firuzhan Yeğen'in Atatürk sevgisi ayakta alkışlandı - Tıkla İzle

Firuzan Yeğen, Odunpazarı Belediyesi Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi, Halk Merkezleri ve Çocuk Halk Oyunları Grubunun düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Miniklerin gösterilerinden önce Odunpazarı Belediyesi Orhangazi Halk Merkezi’nden 94 yaşındaki Firuzhan Yeğen Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili üç ayrı şiiri okudu. Sahneye çıkıp bastonuyla ve görevlilerin yardımı ile ayakta duran Yeğen'in ezberden okuduğu şiirler salonu dolduranlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Yeğen’e Atatürk heykeli hediye eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "94 yıl önce doğmuş teyzemiz. Bugün Cumhuriyet gibi dimdik ayakta. Ve o hafızayı hayal edin. Üç şiiri peş peşe çok güzel bir biçimde okudu. İşte Cumhuriyet bunun için yıkılmıyor, yıkılmayacak"dedi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene;Başkan Kurt'un yanı sıra Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri çok sayıda veli ve çocuk katıldı. 

Mustafa Yıldırım

Etiketler: Atatürk sevgisi, Firuzhan Yeğen

 

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