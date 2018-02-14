A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı

2019 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile deplasmanda eleme grubu maçları oynayacak olan milliler, 16 Şubat'ta İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına devam edecek.
PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden basketbolcular ise takımlarının maçlarının bitiminde kampa dahil olacak.
A Milli Basketbol Takımı aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Doğuş Balbay: Anadolu Efes
Tolga Geçim: Banvit
Sertaç Şanlı: Beşiktaş JK Sompo Japan
Kenan Sipahi: Beşiktaş JK Sompo Japan
Furkan Aldemir: Darüşşafaka Basketbol
Emircan Koşut: Darüşşafaka Basketbol
A.Buğrahan Tuncer: Eskişehir Basket
Ali Muhammed: Fenerbahçe Doğuş
Melih Mahmutoğlu: Fenerbahçe Doğuş
Hüseyin Göksenin Köksal: Galatasaray Odeabank
Ege Arar: Galatasaray Odeabank
Berk İbrahim Uğurlu: Pınar Karşıyaka
Metin Türen: Pınar Karşıyaka
J.Metecan Birsen: Sakarya BŞB Basketbol
Barış Ermiş: Tofaş
Uygar Aydın