A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı

2019 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile deplasmanda eleme grubu maçları oynayacak olan milliler, 16 Şubat'ta İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına devam edecek.

PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden basketbolcular ise takımlarının maçlarının bitiminde kampa dahil olacak.

A Milli Basketbol Takımı aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Doğuş Balbay: Anadolu Efes

Tolga Geçim: Banvit

Sertaç Şanlı: Beşiktaş JK Sompo Japan

Kenan Sipahi: Beşiktaş JK Sompo Japan

Furkan Aldemir: Darüşşafaka Basketbol

Emircan Koşut: Darüşşafaka Basketbol

A.Buğrahan Tuncer: Eskişehir Basket

Ali Muhammed: Fenerbahçe Doğuş

Melih Mahmutoğlu: Fenerbahçe Doğuş

Hüseyin Göksenin Köksal: Galatasaray Odeabank

Ege Arar: Galatasaray Odeabank

Berk İbrahim Uğurlu: Pınar Karşıyaka

Metin Türen: Pınar Karşıyaka

J.Metecan Birsen: Sakarya BŞB Basketbol

Barış Ermiş: Tofaş

Uygar Aydın