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A Milli Futbol Takımı, 3 basamak yükseldi

FIFA Şubat ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 735 puanla üç basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.

A Milli Futbol Takımı, 3 basamak yükseldi

15 Şubat 2018 14:52

FIFA Şubat ayı dünya sıralaması, FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla belli oldu.

Sıralamada ilk 10 sıra bir önceki aya göre değişmezken, Almanya birinci, Brezilya ikinci ve Portekiz üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 3 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı. Sıralamada en fazla düşüşü 13 basamak gerileyerek 43. sırada yer alan Mısır yaşadı. En fazla yükselişi ise 8 basamak çıkarak 88. sıraya yükselen Kongo yaşadı.

FIFA Şubat ayı dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan ülkeler şöyle:

1 - Almanya - 1602
2 - Brezilya - 1484
3 - Portekiz - 1358
4 - Arjantin - 1348
5 - Belçika - 1325
6 - İspanya - 1231
7 - Polonya - 1213
8 - İsviçre - 1190
9 - Fransa - 1183
10 - Şili - 1153 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: A Milli Futbol Takımı, fifa

 

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