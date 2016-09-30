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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Ukrayna ve 9 Ekim'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

30 Eylül 2016 17:22

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ı yine kadroya almadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:

"Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (SC Freiburg), Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Emre Mor (Borussia Dortmund), Volkan Şen (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Bayer 04 Leverkusen), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Tolga Ciğerci (Galatasaray), Yasin Öztekin (Galatasaray), Olcay Şahan (Beşiktaş), Mevlüt Erdinç (FC Metz), Yunus Mallı (FSV Mainz 05), Enes Ünal (FC Twente), Cenk Tosun (Beşiktaş)." 


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