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A Milli Takım, Antalya'da kampa girdi

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 12 Kasım'da Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün başlayan Belek kampındaki ilk çalışmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

A Milli Takım, Antalyada kampa girdi

08 Kasım 2016 00:41

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta yapılan antrenman, top ile ısınma ile başladı. Devamında önce sınırlı alanda jokerli, sonra sınırlı alanda çift kaleli oyun oynandı. Rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle çalışma sona erdi.

Belinde ağrısı olan Hakan Çalhanoğlu, uyluk arka kas grubunda (hamstring) sertleşme bulunan Ömer Toprak, bel ağrısı ve hamstringinde sertleşme şikayeti olan Volkan Şen ile uçağı Antalya'ya akşam saatlerinde inen Yunus Mallı antrenmana katılmadı. Hakan, Ömer ve Volkan, kendileri için belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde kamp otelinde çalıştı. Çift kaleli oyun sırasında sağ ayak bileğine darbe alan Enes Ünal ise, tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Enes'in durumu yapılacak detaylı tetkik ve muayenelerin ardından netlik kazanacak. 

Etiketler: A Milli Takım, antalya, kampa girdi, kosova


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