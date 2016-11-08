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A Milli Takım, Kosava maçı hazırlıklarını sürdürdü

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cumartesi günü Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım, kamp yaptığı Belek’te basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların keyifli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Fatih Terim sürekli oyuncularını uyararak baskı yapmalarını istedi.

A Milli Takım, Kosava maçı hazırlıklarını sürdürdü

08 Kasım 2016 20:12

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta yapılan antrenman, top ile ısınma ile başladı. Karşılıklı pas çalışması ile devam eden antrenmanın devamında ise rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle yapıldı. Daha sonra ise sınırlı alanda jokerli koşu sonra alanda çift kaleli oyun oynandı. Karşılıklı maç esnasında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, oyunu sık sık durdurarak oyuncularına çeşitli taktikler verdi. Zaman zaman ise baskı yapmaları konusunda uyardı. Öte yandan Hırvatistan ile oynanan 2018 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Fatih Terim'in kadroya almadığı Arda Turan, Gökhan Gönül, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da kadroda kendilerine yer buldu. Uzun bir aradan sonra A Milli Takım ile antrenmana çıkan yıldız oyuncuların keyiflerinin yerinde olduğu gözlendi.

Ömer Toprak kadrodan çıkarıldı
Antrenmana bel ağrısı ve hamstringinde sertleşme şikayeti olan Volkan Şen ile ayak bileğinde burkulma olan olan Enes Ünal katılmadı. İkili kendileri için belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde kamp otelinde çalıştı. Enes'in durumu yapılacak detaylı tetkik ve muayenelerin ardından netlik kazanacak. Diğer taraftan A Milli Takım kampına sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) mevcut şikayeti ile katılan Ömer’in bugün çekilen MR’ı sonrası ilgili bölgede kas zorlanması olduğu tespit edildi. Oyuncunun sağlığını riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile sporcunun kulübüyle gerekli bilgi alışverişi de yapılarak Ömer aday kadrodan çıkarıldı. 

Ertuğrul Gün - Suat Metin 

Etiketler: A Milli Takım, Kosava maçı hazırlıkları


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