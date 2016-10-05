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A Milliler Ukrayna sınavına hazır

A Milli Takım 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde yarın Konya'da karşılaşacağı Ukrayna maçı öncesi son antrenmanını yaptı.

A Milliler Ukrayna sınavına hazır

05 Ekim 2016 19:48

A Milli Takım, yarın Konya’da karşılaşacağı Ukrayna maçı hazırlıklarını tamamladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular dinamik ısınmayı takiben top çalışması yaptı. Antrenmana kadroya sonradan dahil edilen Caner Erkin de katıldı. Milliler daha sonra rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenmana devam etti. 

A Milli Takım yarın, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 21.45'te Ukrayna ile karşılaşacak.  

Ahmet Ataş
 

Etiketler: A Milli Takım


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