A Milli Takım, yarın Konya’da karşılaşacağı Ukrayna maçı hazırlıklarını tamamladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular dinamik ısınmayı takiben top çalışması yaptı. Antrenmana kadroya sonradan dahil edilen Caner Erkin de katıldı. Milliler daha sonra rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenmana devam etti.

A Milli Takım yarın, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 21.45'te Ukrayna ile karşılaşacak.

Ahmet Ataş

