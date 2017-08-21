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A. Yaşar Taşdemir, İhlas Vakfı Merkez Bahçelievler yurt müdürü oldu

Yurtiçinde ve yurtdışında 43 yıldan beri ülkemize, milletimize yapmış olduğu çalışmalar ve organizasyonlarla ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan İhlas Vakfının Bahçelievler Yurt Müdürlüğüne Yaşar Taşdemir getirildi.

A. Yaşar Taşdemir, İhlas Vakfı Merkez Bahçelievler yurt müdürü oldu

21 Ağustos 2017 18:28

Daha önce Mecidiyeköy Yurt Müdürü olarak görev yapan A. Yaşar Taşdemir, Bahçelievler Yurt Müdürlüğü görevinden Yurtdışı İlişkiler Koordinatörlüğü görevine atanan Osman Gül’ ün yerine getirildi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay yaptığı açıklamada, Öğrenci Yurtlarında anne-babasına, vatanına, milletine ve insanlara faydalı on binlerce gencin yetiştirildiğini ve yetiştirmeye devam edildiğini, tüm bu hayırlı hizmetlerin neticesinde İhlas Vakfına, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayları ile “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsünün verildiğini vurguladı.

İhlas Vakfı Bahçelievler Yurdunun, merkez yurt olması hasebi ile diğer bütün yurtlara her alanda örnek olacağının altını çizen İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay, Bahçelievler yurdunun Anadolu’daki 5 yurt kadar öğrenci barındırdığını, yurtdışından gelen misafir öğrenciler açısından da en yoğun yurt olduğunu belirtti. A. Yaşar Taşdemir’in uzun yıllardan beri vakıf bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğuna dikkat çeken Okyay, yeni görevinde Taşdemir’e başarılar diledi.

A.Yaşar Taşdemir Kimdir? 

1955 yılında Sinop- Boyabat’ta doğan A.Yaşar Taşdemir , Boyabat İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Marmara-İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının bünyesinde; İmam-Hatiplik, Murakıblık , Vaizlik, Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde çeşitli il ve ilçelerde “Din Dersi “ öğretmenliği, İçişleri Bakanlığı İstanbul-Etiler Polis kolejine Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. İhlas Holding Ansiklopedi Hazırlama biriminde de görev alan Taşdemir. Türkiye Gazetesi Yenibosna Ticaret Meslek Lisesinde Din Dersi öğretmenliği yaptı. Emekli olduktan sonra İhlas Vakfı bünyesinde Eğitim Müşaviri ve idareci olarak çalıştı. 2013’ten beri Mecidiyeköy Mustafa Kıbrıslı Erkek öğrenci Yurdu Müdürlüğünde bulunan A. Yaşar Taşdemir evli ve 2 çocuk babasıdır.
 

Etiketler: İhlas Vakfı Merkez Bahçelievler yurt müdürü, Yaşar taşdemir


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