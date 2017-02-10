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AB Bakanı Çelik: 'Avrupa'da Türkiye aleyhindeki söylemler ilişkilere zarar verir'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Paris temasları kapsamında Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (IFRI) "Avrupa için hangi gelecek" isimli oturumda konuştu.

AB Bakanı Çelik: Avrupada Türkiye aleyhindeki söylemler ilişkilere zarar verir

10 Şubat 2017 00:48

Türkiye-AB ilişkilerinin sürdürülebilirliğinin, AB'nin samimiyetine bağlı olduğunu belirterek,"Türkiye-AB ilişkilerini daha da ileriye taşımak için hepimizin daha sağduyulu davranması gerekiyor. Diyen Bakan Çelik,Örneğin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AB'nin ülkemize yönelik tutumunun kamuoyunda yarattığı güven bunalımının üstesinden gelmemiz gerektiğinin farkındayız." dedi.

Bakan Ömer Çelik, “Darbe girişiminin ardından alınan, bütün tedbirler, demokratik düzeni, hukuk devletini, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetleri ile toplumsal barışı korumak için." Olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'da köklü bir geçmişi olduğuna belirten Çelik, "Türkiye, Avrupa adına ve Avrupa'nın içinden konuşan bir Avrupa ülkesidir. Türkiye'nin Avrupalılığı sorgulanmaması gereken tarihsel bir gerçektir. Avrupa, AB'den büyüktür ve Türkiye öteden beri Avrupalı." olduğunu vurguladı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avrupa'da Türkiye aleyhindeki söylemler ilişkilere zarar verir" dedi. Türkiye'nin AB üyeliği konusunun Avrupa'da siyasete alet edildiğini belirterek, "Maalesef Türkiye'nin AB üyeliği, Avrupa ülkeleri için her geçen gün bir iç politika meselesi haline gelmeye başladı. Başta Fransa olmak üzere, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde önümüzdeki dönemde gerçekleşecek seçimlerde, ülkemiz aleyhine söylemlerin kullanılması, hem Türk kamuoyunda hem de Avrupa kamuoyunda yanlış bir algı yaratacak ve iki ülke ilişkilerine ve ortak geleceğimize zarar vereceğini “dele getirdi.

Bakan Çelik, FETÖ'nün darbe girişimine karışan generallerin iadesine ilişkin bir soruyu ise "Bütün bu generallerin Türkiye'ye iade edilmesini istiyoruz. Bu generaller bir Avrupa demokrasisi olan Türkiye'de darbe girişimine karışmıştır. Seçilmiş hükümete karşı suç işlemiştir. Türk halkının öldürülmesine yol açmıştır. Bunda suçları vardır. Hiçbir teröristi hiçbir darbeciyi bir Avrupa demokrasisi himaye etmemelidir." Diyen Bakan Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'den kaçan darbeci askerleri iade etmemesini son derece olumsuz bir karar olarak gördüklerini ve suç işleyen askerlerin bir başka NATO ülkesi tarafından himaye edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kürt konusunda ise, PKK ile PYD ve Daeş bizim için terör örgütüdür Avrupalı dostlarımız da bunu bilmeli dedi ve Türkiye’nin 3 milyon sığınmacıyı barındırdığını, bazı Avrupa ülkelerinin 200 sığınmacı Kabul etmek için ülke içinde referandum yapmaya kadar gidecek tartışmalar yaptığına dikkat çektiği konuşmasında, Bakan Çelik, Avrupa’lı dostlarımız yapılan anlaşmalar uymadılar “ ifadelerini kullandı.

Tansu Sarıtaylı

Etiketler: AB Bakanı Faruk Çelik, Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü


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