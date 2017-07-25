AB Bakanı Çelik: DEAŞ’a hangi muamele yapılıyorsa PKK ve FETÖ’ye de aynı muamele yapılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çelik, AB ile ilişkilere değinerek, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Mogherini’ye Mescidi Aksa hakkındaki açıklaması için ayrıca teşekkür ettim. Aramızda sorunlar olduğu anlaşamadığımız konular olduğu açık ama bu aramızdaki diyaloğa engel değil. Aramızdaki diyaloğun yeni bir zemini var. 1 yıl içinde pek çok diyaloğu gerçekleştireceğiz. Enerji, terör, ekonomi ve ticaretle ilgili bu diyalog sürecek. Ama şunun altını çiziyorum. Türkiye AB ilişkilerinin omurgası katılım müzakereleridir. Katılım müzakereleri terk edilerek ilişkiler geliştirilemez. Türkiye sadece komşu ülke değil aynı zamanda aday bir ülkedir. Katılım müzakereleri konusunda ilerleme sağlamak için gayret etmek gerekir. Bizim en çok tartıştığımız konu ifade hürriyeti, demokrasi gibi konular. Açık yüreklilikle görüşlerimizi paylaşıyoruz. Diyalogların yapıcı şekilde sürmesinden memnunuz. Türkiye aday ülke olduğundan sorunların çözülmesi için konuşma mekanizması da fasılların açılmasıdır. Şu anda AB ile aramızda sorunun yoğunlaştığı konu 23 ve 24. fasıllardır. Fasılların açılmasını savunuyoruz. İlerleme sağlıyorsak fasıllar açılır, sağlamıyorsak kapanır" dedi.

"Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye’nin yapıcı tutumu görünmüştür"

Kıbrıs Konferansı’nın çözümsüz kalmasına ilişkin Çelik, "Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye’nin yapıcı tutumu görünmüştür. Güney Kıbrıs'ın tek taraflı 5 faslı bloke etmesinin önüne geçilmelidir. Çünkü Türkiye 5 fasıldaki tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Tek taraflı, siyasi sebeplerle bu blokaj olmamalıdır. Gümrük birliğinin güncellenmesi meselesi gündemimizdeki meselelerden biridir. Hem AB'nin hem de Türkiye'nin işine yarayacak durumdur. Serbest ticarete, yükselen seslere karşı serbest ticareti geliştirmek için antlaşmaların barışa katkısının altını çizmek için gümrük birliği güncellenmesi süresi de çok önemli mesaj olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İkili sorunlar ayrıdır, Türkiye -AB ilişkileri ayrıdır"

Bakan Çelik, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye karşı tutumunu eleştirerek, "Bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında ikili sorun olduğunda o ülkelerin Türkiye'ye karşı Avrupa mekanizmasını kullanması ya da gümrük birliğini bir koz olarak kullanmasını doğru bulmuyoruz. İkili sorunlar ayrıdır, Türkiye -AB ilişkileri ayrıdır" dedi.

"DEAŞ’a hangi muamele yapılıyorsa, PKK ve terör örgütü FETÖ’ye de aynı muamele yapılmalı"

Terörle mücadele ile ilgili Çelik, "Terörle mücadele ortak geleceğimizi ilgilendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerini, vatandaşlarını öldüren teröristlerinin Avrupa Parlamentosunda sergi olarak, gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Terör örgütlerinin sembolleri ve propaganda imkanları ortadan kaldırılmalıdır. DEAŞ’a hangi muamele yapılıyorsa, PKK ve terör örgütü FETÖ’ye de aynı muamele yapılmalıdır" dedi.

"Suriyelileri izole etmek insanlık suçudur"

Çelik mülteci konusuyla ilgili de de, "Mülteci konusuna ilişkin 18 Mart antlaşmasıyla birlikte Akdeniz'de ölümlerinin önüne geçtik. Türkiye-AB ortak eylem üreterek ne kadar duyarlı bir sonuç aldığını görmüş olduk. Bu insanlara karşı yapılan ırkçı ve faşist anlayışların, siyaset meselesi yapmasında da rahatsızlık duyuyoruz. Göç meselesini yönetmek gerekir, duvarlar örmek değil köprüler kurmak başarıdır. Bazı ülkelerin yaptığı bir takım uygulamalarla, ölümden kaçan Suriyelileri izole etmek insanlık suçudur" dedi.

Konuşmasının sonunda tekrar AB-Türkiye ilişkilerine değinen Çelik, "Liderler düzeyinde bir Türkiye-AB zirvesi yapılmalıdır. Geçtiğimiz zamanda Türkiye ile müzakereler kesilsin şeklinde sesler yükseldi. Bunlar vizyonsuz görüşlerdir. Bunun Türkiye'ye faydası olmadığı gibi Avrupa'ya da faydası yoktur. Bir yerde sorun varsa daha çok müzakere edeceğiz. Brexit kararı sonrasında Avrupa'nın güçlü bir beraberlik göstermesinden, memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bu ortak geleceğimizdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, bir sonraki Türkiye-AB zirvesinin Adana'da yapılacağını ardından Roma'da da bir zirve gerçekleştirileceğini bildirdi.

