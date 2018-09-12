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AB Parlamentosu Macaristan hakkında kararını verdi

AB Parlamentosu Macaristan hakkında kararını verdi
AB Parlamentosu Macaristan hakkında kararını verdi

AB Parlamentosu, Macaristan aleyhindeki 7. maddelik yaptırım prosedürünü yürürlüğe koydu.


AB Parlamentosunda bugün gerçekleştirilen oylamada, AB Parlamentosu milletvekillerinin çoğunluğu Macaristan'a karşı yaptırımlara kapı açılmasını destekledi. Victor Orban'ın hükümeti bağımsız medyayı susturmak, ülkedeki STK'ları hedef almak ve bağımsız hakimleri işten çıkarmakla suçlanıyor. Parlamento üyeleri, Macaristan hükümetini demokrasiyi yıpratmak ve temel AB değerlerini muhafaza etmekte başarısız olduğu gerekçesiyle cezalandırmak için oy verdi.

448 EVET, 197 HAYIR 

Yapılan oylamada Macaristan aleyhindeki 7. maddenin yaptırımlarını harekete geçirecek tedbirler için gerekli oy çoğunluğu sağlandı. 448 evet, 197 hayır ve 48 çekimser oyun ardından Avrupa yasama organı 7. madde prosedürünü bir üyesine uygulama kararını aldı. Bu hareket, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetinin nihayetinde AB oy haklarını kaybedebileceği anlamına gelebilir. 

Oylamadan önce, Avrupa Parlamentosundaki en büyük siyasi grup olan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi (EPP) bloğundan kaç kişinin bu yaptırımları destekleyeceği belli değildi. Orban'ın Fidesz partisi APP'nin bir parçası olmasına rağmen birkaç milletvekili Macar müttefiklerine karşı oy kullandı.
Bu yaptırım kararı, Macaristan'ı hemen cezalandırmayıp, ancak yaptırımların uygulanacağı kapıyı açıyor. Bugün yapılan oylamada, AB'nin değerlerini ihlal ettiği için Macaristan'a resmi bir uyarı gönderilmesi gerektiği anlamına da geliyor.  

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