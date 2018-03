AB Türkiye delegasyonu Büyükşehir’de

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) başkanlık makamında yapılan görüşmede, eğitimle alakalı AB fonları ile Bursa’nın bu alandaki potansiyeli gündeme geldi. Başkan Alinur Aktaş, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Bursa’daki hemen her belediyenin eğitimle alakalı çalışmalara büyük destek verdiğini kaydetti. 2005 yılında çıkan kanunla mahalli idarelerin eğitim kurumlarının her türlü eksik ve aksaklığına çözüm bulur hale geldiğini vurgulayan Aktaş, “Bundan önce belediyeler, hiçbir kurumla ilgili destek tasarrufunda bulunamıyorlardı. Eğitim kurumlarına 1 torba çimento ya da 1 araçlık kum vermek mümkün değildi. 2005 yılında revize edilen yasayla okul binalarının yapımından tutun da çevre düzenlemelerine, spor sahalarına kadar her türlü desteği verebiliyoruz. Bursa’da eğitim, yerel yönetimlerin sağladığı bu güçle ciddi bir gelişme sağladı” dedi.

Aktaş, eğitimle ilgili faaliyetlerde insanların eğitilerek sosyalleşmesini sağladıklarını ifade etti. Toplumsal kalkınmanın hangi yaş olursa olsun insanların eğitilmesinden geçtiğine inandıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu konuda ciddi yatırımlara sahibiz. Hemen her ilçede sanat ve meslek edindirme merkezlerimiz var. Bu merkezlerde; halıcılık ve ahşapla alakalı, ya da dikiş nakış veya rölyef gibi kurslar düzenliyoruz. Bu şekilde insanları sosyalleştirerek, toplumun daha güçlü hale gelmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Avrupalı konuğuna Büyükşehir Belediyesi’nin yapısı ve Bursa ile ilgili bilgiler de verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, Bursa odaklı projelerde ağırlıklı olarak eğitime odaklandıklarını söyledi. Görüşmeden önce Başkan Aktaş’ın geçmişini incelediğini ve eğitimle ilgili hassasiyetlerin burada öne çıktığını vurgulayan Berger, “Bursa’da birçok yerel kurumla çalıştık. Bunlardan bir tanesi de Büyükşehir Belediyesi. Gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destekler nedeniyle size teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Bursa’da yaşayan mülteciler için de bir proje tasarladıklarını anlatan Berger, toplum ve sağlık temalı bu projede Büyükşehir Belediyesi’yle ortak çalışmadan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Başkan Aktaş, ziyaretin ardından yabancı misafirine çiniden el yapımı Yeşil Türbe maketi ile yine ipek kumaştan el yapımı Bursa figürlü tablo hediye etti.