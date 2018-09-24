ABD Adalet Bakanı Yardımcısının istifasını sunduğu iddiası

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınması beklenen Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein, bu sabah Beyaz Saray'a gitti. Şu anda Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'da bulunun Başkan Donald Trump ile görüşemeyecek olan Rosenstein'ın Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly ile sözlü olarak istifasını görüştüğü ancak istifa etmediği öğrenildi.

Rosenstein'a yakın kaynaklar, Rosenstein'ın Kasım ayında gerçekleşecek seçimlere kadar görevde kalacağını dile getirdi. Bazı haber kaynakları ise istifasını verdiğini duyurdu.

Rod Rosenstein, daha önce istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta Trump'ın ve kabine görevlilerinin gizlice dinlenmesi konusundaki fikirleri nedeniyle Rosenstein'ın görevden alınması gündeme gelmişti. Bu fikirler FBI Başkanvekili Andrew McCabe'in notları arasından çıkmıştı. Rosenstein notlarla ilgili olarak geçtiğimiz Cuma günü, “Asla başkanın dinlenmesini istemedim veya böyle bir şeye onay vermedim ve Başkan'ın görevden alınması fikrini desteklediğim ise tamamen yanlıştır” demişti.

Rosenstein, göreve geldiğinden bu yana özellikle Rusya'nın siber saldırılar yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan Robert Mueller'in soruşturması ile ilgili olarak Trump'ın hedefinde. Temsilciler Meclisi California temsilcisi ve Meclis İstihbarat Komitesi üyesi Adam Schiff, Rosenstein ile ilgili olarak, “Kesinlikle istifa etmemeli. Bu durum Mueller soruşturmasını zor durumda bırakır. İşini yapmaya devam etmeli ve Adalet Bakanlığının bağımsızlığını korumalı. Ve eğer başkan adaleti engellemek istiyorsa onu kovmak zorunda kalmalı” dedi.

ABD, günün sonunda Rosenstein'ın görevde kalıp kalmayacağını merak ediyor.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

