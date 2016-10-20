TGB Adana eski İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ve Cenk Kızılırmak’ın geçtiğimiz 16 Nisan günü İncirlik Üssü’ne girerek Amerikan askerlerini kovalayıp başlarına çuval geçirme eylemiyle ilgili açılan davasının ikinci duruşması bugün yapıldı. Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonrası TGB Genel Sekteri Özgür Bursalı, sanıkların avukatı Fırat Kayaönü, tutuksuz sanıklar Yalçın Semir Akarsu, Cenk Kızılırmak, TGB üyesi gençlerin ve vatandaşların katılımıyla İnönü Parkı’nda basın açıklaması yapıldı.

"ÇUVAL GEÇİRDİĞİMİZ KAFA EMPERYALİZMİN KAFASIDIR"

"İncirlik’i dar ettik, bölgeden def edeceğiz" yazılı pankart açıp açıklama yapan TGB Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK ile savaşın Türk-Amerikan savaşı olduğunu söyledi. Bursalı, Amerikalılara yönelik gerçekleştirilen eylemden pişman olmadıklarını belirterek, “Biz yalnızca İncirlik Üssü’nde bir Amerikan askeri kovalamadık. Bizim çuval geçirdiğimiz o kafa, aynı zamanda emperyalizmin kafasıdır. Darbecilerin, İncirlik Üssü’nde hain girişiminden hemen önce ABD’li yetkililerle 12 kez görüşüldüğünü bugün hepimiz bilmekteyiz. Yine o gece, ABD’li yetkililerin kontrolünde İncirlik’ten havalanan uçakların, Ankara ve İstanbul’u bombalayan uçaklara yakıt ikmali yaptığı saptanmıştır” dedi.

"EYLEM MEŞRU VE DEMOKRATİK"

Yaptıkları eylemin meşru ve demokratik hakları olduğunu söyleyen TGB Genel Sekreteri Özgür Bursalı, şöyle devam etti:

“Bizim ABD emperyalizmine karşı İncirlik’te yaptığımız eylemi, 15 Temmuz gecesi, ordumuz ve milletimiz Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde halen sınırlarımızın ötesinde savaş veren Mehmetçiğimiz, ABD’nin hayallerini ezerek, terör örgütlerini temizlemektedir. Obama’nın askerlerini kovalamaktadır. ABD bölgede çuvallamaktadır. İncirlik’teki Amerikan askerlerine yeniden sesleniyoruz. Bu ülkenin vatansever, Atatürk gençliği var. İncirlik’i dar ettik, bölgeden de Amerikan askerlerini defedeceğiz.”

"GENÇLERİ KUTLUYORUM"

Duruşmanın avukatı Fırat Kayaönü de yaptığı açıklamada ülkelerde uygulanan hukukun o ülkelerde yaşanan somut gerçeklerden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade ederek, “Bu eylem 2003 yılında Irak’ın Süleymaniye kentinde görev yapan Türk askerlerinin başına Amerikan askerlerince çuval geçirdiği olayın bir cevabıdır. Bu çerçevede baktığımız zaman bu arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği eylem son derece meşru, doğru ve hukuki bir eylemdir. Biz bu nedenle bu iki genci yaptıkları eylemden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Davanın karar duruşması, 26 Ocak 2017 tarihinde yapılacak.