ABD, Avrupa'ya diplomatik ekip gönderecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran ile nükleer antlaşmaya ilişkin Avrupa'dan destek alma konusunda ilerleme gördüğünü söyledi.

Başkan Donald Trump tarafından sık sık eleştirilen 2015 yılındaki önemli anlaşmada kusurları gidermek için bir grup diplomatik ekip göndermeyi kararlaştırdıklarını açıklayan Tillerson, "Nükleer anlaşmanın bazı alanlarında İran'ın davranışında ele alınması gereken ortak bir görüş var. Nükleer anlaşmanın tarafları, anlaşma kapsamında İran'ın balistik füze programı ve İran'ın yavaş yavaş ileri atom çalışmalarına devam etmesine izin veren hükümler hakkındaki endişelerini vurguladı. Çalışma grubu, kusurları nasıl çözeceğimizi görüşmek üzere önümüzdeki hafta toplanmaya başlayacak" dedi.

Hasan Çelik