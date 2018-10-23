ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İstanbul Başkonsolosluğunda girdikten sonra kayıplara karışan ve Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü duyurduğu gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yaptı. Pence, Kaşıkçı'nın öldürülmesini “Özgür ve Bağımsız basına saldırı” olarak nitelendirdi. CIA Başkanı Gina Haspel'in kanıtları incelemek üzere Türkiye'ye gittiğini ve görüşlerini ABD Başkanı Donald Trump'a aktaracağını ifade eden Pence, sonrasında Trump'ın verilecek cevaba karar vereceğini söyledi. Pence, “Gelişmeleri takip edeceğiz. Sorumluların,hesap vermesini talep edeceğiz” dedi.

